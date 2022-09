España se lleva también el dobles ante Serbia

El tenista del equipo español de Copa Davis, Roberto Bautista, celebra un punto durante el partido ante el serbio Miomir Kecmanovic, el segundo de individuales de la fase final de grupos que se disputa en el pabellón de la Fuente de San Luis de València. EFE/Kai Försterling

4 Se lee en minutos EFE



Roberto Bautista firmó la victoria de España ante Serbia al ganar el segundo punto de los individuales ante Miomir Kecmanovic, por 7-6 (5) y 7-6 (5), lo que allana el camino del equipo español hacia la fase final de la Copa Davis que se disputará el próximo noviembre en Málaga.

España, Serbia y Canadá están llamados, a priori, a pelear por las dos plazas que están en juego en este grupo, que completa Corea del Sur, para la fase final, por lo que este triunfo ante uno de los dos rivales directos acerca un poco más al equipo que capitanea Sergi Bruguera a Málaga, tras la conclusión de la primera jornada.

Las condiciones de la pista del Pabellón de la Fuente de San Luis son una invitación a partidos para guerreros. La lentitud de la misma y la pesadez de la pelota por la humedad del recinto son los condimentos ideales para trabajados y extensos intercambios de golpes, en los que habitualmente los jugadores españoles se encuentran cómodos.

Muestra de ello fue el primer set que protagonizó Bautista ante su público. Pese a comenzar con un 2-0 en contra, el jugador castellonense tiró de oficio para neutralizar primero la ventaja de su rival y luego presionarle en sus saques, aunque no aprovechó los distintos puntos de rotura de que dispuso, incluido uno de set en el duodécimo juego, y la manga se encaminó al 'tie break', en el que el español supo jugar mejor sus bazas.

No bajó el pistón el número uno español, en esta jornada, y arrancó el segundo parcial con un 'break' inicial. Pero la igualdad está siendo la nota dominante en esta fase de grupos en Valencia y este partido no iba a ser distinto.Tras conseguir Kecmanovic quebrar el saque de Bautista en el sexto juego, perdió a continuación el suyo. El jugador local sirvió con 5-4 para cerrar el partido, pero el de Belgrado no quería rendirse tan fácilmente y llevó el set a un nuevo 'tie break'.

La veteranía de Roberto se impuso en el juego decisivo, pese a ir a remolque buena parte del mismo, para llevarse el triunfo en el partido y dar a España su primera victoria en este grupo, en el que el próximo viernes se enfrentará a Canadá, una eliminatoria en la que con toda probabilidad participará Carlos Alcaraz y en la que los españoles podrían certificar matemáticamente su clasificación en caso de victoria.

Triunfo en dobles

Marcel Granollers y Pedro Martínez remontaron ante Dusan Lajovic y Nikola Cacic y ganaron 6-7(5), 6-2 y 6-2 para poner el 3-0 definitivo en la serie. Los españoles dejaron escapar el primer set, pero se rehicieron y se llevaron con contundencia los dos siguientes, negando a los serbios incluso el punto ya intrascendente del dobles.

Ramos da el primer punto a España

El equipo español de Copa Davis tomó la delantera en su enfrentamiento contra Serbia tras la victoria conseguida por Albert Ramos frente a Laslo Djere por 2-6, 7-6(5) y 7-5, en un partido que estuvo condicionado por los calambres que sufrió el jugador balcánico en el quinto juego del tercer set, cuando servía con un 3-1 a su favor.

Ramos, tras apuntarse el juego inicial, se vio sorprendido por un Djere que, con un juego muy sólido desde el fondo de pista y apoyado en la efectividad de su servicios encadenó cinco juegos consecutivos, ante la incredulidad del banco español capitaneado por Sergi Bruguera, que le dejaba en bandeja la primera manga.

Obligado a reaccionar, Ramos se hizo fácilmente con el primer juego del segundo set y logró por primera vez romper el servicio de su rival para ponerse con un 2-0, que supo neutralizar por la vía rápida su rival.

Pero la dinámica del partido había cambiado. El jugador catalán conseguía hacer daño a Djere forzando el revés y se puso el 'mono de trabajo' para plantear un partido muy duro, con peloteos largos para buscar tanto el desgaste como el error de su rival.

El serbio comenzó a cometer más errores y bajó en su rendimiento, lo que aprovechó Ramos para llevar el partido al 'tie break' donde mostró más agresivo que su rival y consiguió llevar el partido al tercer set.

Pese a la confianza adquirida en el segundo parcial, tras un mal inicio, Ramos empezó de nuevo errático y el serbio se apuntó los tres primeros juegos. Pintaban mal las cosas para el español, cuando en quinto juego Djere sufrió un calambre en la pierna izquierda que le impedía seguir. Su capitán Viktor Troicki trató que su jugador fuera atendido pero rápidamente Bruguera le recordó al juez y a la supervisora que su rival debía de esperar a que terminara el juego, ya que el reglamento no contempla parar un juego por calambres.

En el descanso entre juegos trataron al jugador balcánico pero los calambres condicionaron su juego. Mermado físicamente se encomendó a su servicio y a jugar agresivo para acortar los puntos y tratar de forzar la muerte súbita, pero Ramos supo aprovechar la coyuntura para jugar con inteligencia, remontar el partido y dar a España su primer punto ante Serbia.

Noticias relacionadas