Piastri pilotará para McLaren en 2023

Fin al 'culebrón' del verano. Oscar Piastri, de 21 años, actual campeón de la F2, será piloto de McLaren el próximo año, formando tandem con Lando Norris. El equipo británico ha ganado el pulso a Alpine en el conflicto de intereses que ha enfrentado a ambas escuderías. La Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA ha fallado a favor de los de Woking, que inmediatamente han confirmado a Piastri para la próxima temporada.

El australiano dará el salto a la categoría reina con McLaren sustituyendo a su compatriota Daniel Ricciardo, que días atrás ya llegó a un acuerdo con su actual equipo para rescindir el año de contrato que aún le quedaba. Piastri ha estado en el centro de la polémica desde que Alpine lo anunció como reemplazo de Fernando Alonso en 2023. El propio piloto les desmintió e informó en sus redes que su debut en Fórmula 1 no sería con Alpine, a pesar de haberse formado en su cantera.

Alpine creía tener el control sobre los derechos de Piastri hasta el pasado 31 de julio. La marcha de Alonso a Aston Martin, anunciada el 1 de agosto, condicionó los planes de la estructura francesa, que esperaba contar con el asturiano un año más y pensaba ceder al australiano para ‘foguearse' en Williams. Mark Webber, manager de Piastri, reaccionó con agilidad para conseguirle a su pupilo un mejor asiento en McLaren.

El caso se vio el pasado lunes en Ginebra ante la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA, que este viernes ha fallado a favor de McLaren: "El Tribunal ha tomado una decisión unánime de que el único contrato reconocido por la junta es el que Piastri tiene con McLaren, el cual se firmó el 4 de julio de 2024".

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



Full story. ⬇️