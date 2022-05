Djokovic disfruta de un arranque plácido en Madrid y se asegura el número uno

Y ya van 18 victorias consecutivas. Novak Djokovic no ha tenido problemas para deshacerse nuevamente de Gael Monfils en su estreno en el Masters 1.000 de Madrid. El número 1 mundial se ha impuesto al tenista francés por 6-3 y 6-2.

Djokovic ha dominado su estreno en Madrid, donde logró el último título en 2019, después de un inicio muy igualado donde Monfils, con un tenis potente, ha mantenido la igualdad hasta el 2-2 pero tras dejar escapar tres 'break point', especialmente el último, después de que la lluvia obligara a cerrar el techo de la Caja Mágica. A partir de ese momento, Djokovic, se ha mostrado más cómodo sobre la pista y, con paciencia, ha sabido controlar el ritmo para apuntarse la primera manga.

Rain delay, break points, roof closed,...



🇷🇸 @DjokerNole looked unstoppable in the first set (6-3) against Monfils in the Manolo Santana Stadium.#MMOPEN pic.twitter.com/AkRqDzQ9G1