El Barça firma a Aubameyang hasta el 2025, con opción en 2023

El fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang por el Barça se hizo sobre el límite del mercado invernal. Quedaba un minuto para las doce del noche del lunes 31 de enero cuando la federación inglesa envió al Barça la documentación que acreditaba que el delantero gabonés, de 32 años, quedaba libre del Arsenal. "Estoy aquí culers, ¡Força Barça!", dijo el delantero en el vídeo con el que el Barça lo presentó, aunque antes ya había sido inscrito en La Liga.

Y el miércoles, ya completamente cerrado el mercado invernal, el club azulgrana anunciaba de forma oficial la contratación del nueve que debe resolver los problemas ofensivos del Barça de Xavi. Firma hasta el 2025 y no hasta junio como inicialmente pretendía el Barça, pero al reducirse notablemente el salario en estos primeros seis meses se ha visto obligado a ampliarle el contrato.

En ese acuerdo hasta el 2025, que contempla una cláusula de rescisión de 100 millones, se ha pactado una opción de salida en el 2023. El técnico había apostado por el fichaje de Morata, pero ni la Juventus, que acaba de hacerse con Vlahovic por 81 millones de euros, ni Atlético, propietario de sus derechos, accedieron a la operación. Llega Aubameyang con la carta de libertad bajo el brazo convirtiéndose en el tercer delantero centro que pisa el Camp Nou en los nueve últimos meses.

En mayo del 2021 se anunció el fichaje del Kun Agüero. Venía del City y también con la carta de libertad, pero se tuvo que retirar del fútbol en diciembre por unos problemas cardíacos. En el último día del mercado veraniego (también a las 23.59 h, pero del 31 de agosto) se concretaba la cesión de Luuk de Jong, procedente del Sevilla mientras Griezmann enfilaba el camino de regreso al Atlético de Madrid.

Y al límite del mercado invernal se pactó el refuerzo de Aubameyang, también libre y peleado como viene, además, con Mikel Arteta, el técnico que le retiró el brazalete de capitán del Arsenal, quien anunció en la noche del martes "un acuerdo mutuo" para desvincularse del delantero.

