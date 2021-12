Carolina Marín causa baja en el Mundial de Huelva tras no recuperarse a tiempo de su lesión

La volantista onubense Carolina Marín no disputará finalmente el Mundial de Huelva 2021 tras no haberse recuperado plenamente de la lesión y operación de ligamento cruzado y menisco de su rodilla izquierda, ha informado la deportista andaluza en un comunicado de la organización.

"Iba a ser demasiado arriesgado. Al final han sido sólo seis meses", ha reconocido Carolina Marín, quien ha explicado que "los tres primeros meses" han "tenido que ir muy lentos por el menisco interno" y "a partir de ahí ha sido cuando poco a poco" han ido avanzando.

En la misma línea que la volantista, su entrenador, Fernando Rivas, ha señalado la influencia de la lesión en el menisco y que "la decisión viene motivada por un pequeño retraso en el proceso de recuperación".

Nos vemos la semana que viene en #Huelva2021, pero no en la pista 🏸🙏



See you next week in #Huelva2021, but not on court 🏸🙏#BWFWorldChampionships @sportssantander @santander_es pic.twitter.com/TEeSU2rvND