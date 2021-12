“Si contamos con el apoyo mayoritario, la candidatura Barcelona-Pirineos saldrá adelante”

5 Se lee en minutos Ramón Palomar



Alejandro Blanco (Orense, 1950) ha sido elegido por quinta vez consecutiva como presidente del máximo organismo olímpico nacional en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este miércoles en la sede del COE en Madrid. SPORT, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, tuvo la oportunidad de hablar con él apenas 48 horas después de ser reelegido

¿En su quinto mandato consecutivo no ha desgastado nada su ilusión por el deporte olímpico español?

Yo creo que si alguna virtud tengo, es que es mi devoción por el deporte, mantengo el ritmo de trabajo que cuando empecé en 2005. Mientras tenga esa chispa y esa llama dentro de mi y que siga disfrutando de mi trabajo, seguiré. Sin duda, creo que es lo que más se valora a la hora de reelegirme en el cargo.

¿Me puede explicar el secreto de tanto consenso con su persona al frente del COE?

Después del primer periodo, ha sido elegido de manera consecutiva con prácticamente el cien por cien de los apoyos. Sin duda, es fruto del trabajo y el cariño que me profesan las federaciones olímpicas. Y, por supuesto, contar con el equipo de trabajo que tengo. El Comité Olímpico español es una gran familia de las federaciones olímpicas, una unidad de criterio dentro de las diferentes opiniones y por supuesto, el apoyo de los mismos deportistas. Todos los dirigentes tenemos que tener claro que estamos trabajando para ellos.

¿Qué objetivos se ha marcado para los próximos cuatro años?

Lo más importante es seguir avanzando en la línea de trabajo, de apoyo a los deportistas, en los programas que estamos reconocidos, y queremos avanzar en el Centro de Inteligencia Artificial. El futuro que va a marcar las diferencias es en el campo de la innovación. Necesitamos datos y crear un centro de inteligencia, con los mejores expertos, y estudiar la transferencia de valores. El estudio ya está preparado, y es uno de los grandes objetivos por delante.

¿Alguno más?

Otro sería un gran pabellón de deportes para la investigación en salud, alimentación y crear una plataforma donde podamos informar a nuestros deportistas en avances de la salud y conocer datos sobre el tema sanitario y sobre nuestros propios deportistas.

Buen balance en los Juegos

¿Me podría realizar un balance del deporte español en este año olímpico?

Han sido unos años duros para todos los deportistas centrados para disputar los Juegos. España es uno de los países donde ha afectado la pandemia de manera más intensa, y nos ha hecho recapacitar a todos. Ya no podemos seguir en los mismos parámetros de salud, comunicación, o cómo recibir información.

No estábamos preparados para todo lo sucedido…

Ha sido un año diferente para todos. Lo importante, es un recuerdo para todos aquellos que nos han abandonado y sus familias, y tenemos que ser conscientes de que las infraestructuras no estaban preparadas, para que cuando vuelva algo parecido, la respuesta sea más rápida. La incertidumbre ha sido la parte más dura. La salud siempre ha de ser lo primero en la sociedad, y por supuesto, entre nuestros deportistas.

¿Se siente satisfecho de la participación española en Tokio?

Para mí, hay que realizar un muy buen balance teniendo en cuenta la incertidumbre en la que se movieron los atletas sobre si se iban a celebrar o no los Juegos. Se han mantenido las medallas de los últimas ediciones y muchos deportistas jóvenes mostraron sus posibilidades de futuro.

¿Vamos a ver cambios en los Juegos?

Lo que nos ha enseñado esta pandemia es a protegernos en el ámbito de la salud, y en cuanto a preparación, podemos entrenar en mejores condiciones de futuro, seguro.

Los Juegos Barcelona-Pirineos, un proyecto común

¿Cómo ven desde el COE los Juegos de Barcelona-Pirineos?

Los Juegos es uno de los grandes proyectos que se pueden presentar a una sociedad. Ya hemos presentado la lectura. Las diferencias que pueda haber hay que hablarlas, y hemos sido capaces de sentar al Gobierno de España y Aragón, con el mismo objetivo. Las reuniones que he tenido con empresarios, sindicatos, representantes de los estamentos sociales, deportistas, responsables políticos de la Generalitat, de la zona….todas han sido de apoyo total a la candidatura.

Algunas voces de deportistas se han levantado en contra…

No tenemos que magnificar ni tampoco ignorar a la gente que no está de acuerdo, pero lo importante es que predomine la opinión de la mayoría. Si contamos con el apoyo mayoritario, saldrá adelante. Lo importante es avanzar. Respetemos a los que no están por la candidatura, pero pensamos en la mayoría. Esa es la base de la democracia.

¿Cree que Madrid debe apostar por unos Juegos Olímpicos de verano?

Madrid tiene la capacidad y el deseo, aunque debe llegar en el momento oportuno. Ahora hay que centrarse en la candidatura de invierno de Barcelona-Pirineos.

¿Podría decirme lo que mejor y lo peor que ha vivido en estos años de presidencia?

Lo más importante es el día a día. Cuando tienes que tomar tantas decisiones, y formar parte de muchos acontecimientos, no tengo ningún momento que me destaque en sobremanera. Los momentos buenos y malos, al final todos enriquecen. El deporte tiene que estar preparado para todo..

Puertas abiertas a la mujer

¿Cree que debe crecer el papel de la mujer en el deporte olímpico?

Sin ninguna duda. A nivel de resultados, dio un salto en Londres, pero a lo largo de la historia siempre ha habido grandes deportistas. El nivel participativo es muy alto y hemos de lograr que pase a nivel organizativo. Desde el COE ya se han realizado dos cursos para la dirección del deporte. La mujer, lo estamos viendo, cada vez se está integrando más. Hay que abrirles las puertas para que lleguen a cualquier puesto. La sociedad no puede esperar un segundo más para abrir esas puertas.

¿Veremos una presidenta del COE?

A mi me ilusiona que las mujeres lleguen a la alta dirección. No tengo ninguna duda que ese momento llegará.

¿Qué le parece la transición realizada por Pau Gasol?

Pau es el mejor ejemplo para todo. Es una persona extraordinaria. Ahora está iniciando el camino en la dirección deportiva. Dejémosle que recorra su camino, y poder ver su evolución en el mundo del deporte desde el otro lado.

