La prensa oficialista china difunde un nuevo vídeo de la tenista desaparecida Peng

El director del periódico chino afiliado al Gobierno 'Global Times', Hu Xijin, ha publicado un nuevo vídeo de la tenista Peng Shuai, en el que se ve a la deportista participar en la ceremonia previa a la final de un torneo juvenil en Pekín este domingo.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

Son las segundas imágenes que aparecen en menos de 24 horas, después de que este sábado, el periodista Shen Shiwei, de la cadena estatal CGTN, retuitease algunas imágenes en las que se puede ver a la tenista rodeada de peluches deseando un "feliz fin de semana" a través de la red social Wechat.

Se trata de las primeras imágenes que aparecen de la tenista desde que comenzó a crecer la preocupación por su desaparición hace más de dos semanas, si bien es imposible determinar cuándo y dónde fueron tomadas las fotografías. La WTA, que reclamó "pruebas comprobables" de que la jugadora está a salvo, todavía no se ha pronunciado sobre estas imágenes.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu