Koeman: "Hemos demostrado que no somos inferiores al Madrid"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que su equipo demostró "que no es inferior al Real Madrid" a pesar de caer por 1-2 ante los blancos en el Clásico de LaLiga Santander disputado este domingo en el Camp Nou.

"Estuvimos bien en la primera parte, controlamos el partido y tuvimos una oportunidad muy grande de ponernos por delante en el marcador (la que tuvo Dest en el primer tiempo). Pero ha sido al contrario, y en la segunda parte el Madrid ha podido hacer su juego, esperando y defendiendo", analizó Koeman en rueda de prensa.

Así, admitió estar "decepcionado con el resultado", pero no por lo que hizo su equipo. "Es una lástima porque tuvimos las oportunidades para ponernos por delante", insistió.

Además, dijo que "perder un clásico siempre significa más que tres puntos". Pero, según el técnico neerlandés, "no hay tiempo de bajar los brazos, porque el miércoles hay otro partido (ante el Rayo Vallecano)".

"Se puede estar triste hoy, pero a partir de mañana hay que preparar el próximo partido", sentenció.

Respecto a la dificultad del Barça para ganar los grandes partidos últimamente, Koeman admitió que al conjunto azulgrana "se le tiene que exigir ser grande ante los grandes equipos" y que "cada vez se está más cerca" de conseguirlo.

Sobre el bajo rendimiento de Ansu Fati en el clásico y el cambio después de una jugada en la que se pudo hacer daño, Koeman no quiso ser alarmista: "Fue difícil para Ansu crear más, porque ellos defendieron bien. Las pequeñas molestias creo que no son en la rodilla ni es algo grave. Ha jugado 70 minutos y le tocaba descansar para poder estar listo el miércoles".

Busquets: "Fue demasiado castigo"

Por otro lado, el centrocampista del Barcelona Sergio Busquets reconoció que se abre una "pequeña brecha" en la clasificación y que la derrota ante el Real Madrid fue "demasiado castigo" después de asumir que el conjunto blanco "fue mejor en las áreas".

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets. / Reuters

"Cuando hay partidos así hay que aprovechar las ocasiones. Tuvimos la de Sergiño Dest. Y el que hace el primer partido tiene mucho ganado. Así ha sido, que fue definitivo. Después nos costó llegar a su área. Al final el fútbol es así, mandan las áreas y ellos estuvieron más acertados", dijo en Movistar Busquets.

El centrocampista español consideró que la derrota en el Camp Nou fue demasiado castigo. "Ha sido demasiado castigo para los méritos de unos y otros. Ellos acertaron y luego esperaron alguna contra pero la verdad es que no conseguimos crear muchas ocasiones", lamentó.

"Son tres puntos que se nos escapan. Se abre una pequeña brecha en la clasificación pero hay que seguir. Quedan muchos puntos y mucha liga. Esperamos recuperar a Ousmane Dembelé que nos da otras cosas y esperar que se recorte poco a poco la diferencia", analizó Busquets.

El jugador del Barcelona destacó los problemas que creó Vinicius. "Son acciones que sabíamos que iban a ocurrir. Sabíamos que nos iban a dejar el balón y luego aprovechar la velocidad de Vinicius y Rodrygo pero lo controlamos bien".

"En una contra te hacen gol en una jugada que no es clara, además. Nosotros tuvimos la de Sergiño. No hemos hecho un gran partido pero no hemos merecido perder", añadió Busquets que destacó que el árbitro había estado "bien en líneas generales".

Eric García: "Hemos merecido más"

Por su parte, el defensa del Barcelona Eric García consideró injusta la derrota de su equipo y defendió el juego que hicieron.

"En la primera parte, tuvimos el control y más oportunidades. La segunda parte ha sido más abierta y nosotros fuimos más al ataque. El equipo merecía más", opinó.

El central catalán disputó su primer Clásico, que definió como "muy especial" para él, "aunque obviamente no lo recordaré por el resultado", añadió.

"Quiero darle las gracias a la afición, que ha estado de diez, por el apoyo que nos ha dado hoy, y ojalá le podamos dar alegrías esta temporada", concluyó.

