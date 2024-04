Mundo Prestigio: "Salir de Galicia es lo más complicado cuando tienes proyectos musicales en gallego"

Cuando uno pincha Ruada, el tema inicial de Eterna Constanza, el primer largo de los gallegos Mundo Prestigio , ya se da cuenta de que está delante de algo especial. Pensar en la elegancia musical de artistas como Isaac Hayes o Barry White es casi inevitable, y eso no es algo que abunde precisamente en el panorama musical de nuestro país.

Pero, aunque por su voz casi lo parezca, quien canta no es un tipo duro de Baltimore, sino uno de Monterroso, Lugo. Ni más ni menos que Carlangas, ex Novedades Carmiña. Mundo Prestigio también son su banda de directo bajo el nombre de Los Cubatas.

En una entrevista publicada hace unos meses, el cantante reconocía que cuando conoció al grupo se produjo un flechazo absoluto. “Son una de mis bandas favoritas, me encanta cómo suenan y cómo tocan en directo”, explicó. “Fui a una casa de campo en la que ellos ensayan en Galicia y fue todo supernatural. Al final nos dimos cuenta de que escuchábamos los mismos discos, que nos molaban las mismas cosas y que teníamos un espíritu en lo personal bastante común, que priorizamos más estar contentos y pasarlo guay que muchas otras cosas”.

Ese espíritu se manifiesta perfectamente en este disco que, al igual que los singles y los tres EPs que la banda ya habían lanzado al mercado, está lleno de colaboraciones que se han convertido en uno de sus sellos de identidad. Por Eterna Constanza desfilan Antía Van Weill, Kimberley Tell, Kiliki Frexko de Chill Mafia, Erik Urano y Cibrán de Boyanka Kostova, cada uno cantando sin salir de su estilo, lo que refuerza otro de los pilares de Mundo Prestigio: un eclecticismo militante que los ha convertido en una de las bandas más originales del panorama musical gallego y español. Ellos, no obstante, son humildes al respecto. “Muchas gracias, siempre es halagador recibir afirmaciones así. No sé si somos la banda más interesante, pero nos sonrojamos al oírlo. ¡Tierra trágame! ¡Qué vergüenza!”, bromean.

Pero cómo no tildar de ecléctico a un disco que mezcla el soul del que hablábamos antes con aires del Wildflower de The Avalanches, las producciones de pop español setentero de Jeanette o referencias al hip hop más agresivo rollo Wu-Tang Clan. Ellos, no obstante, siguen con su humildad: “Bueno, creo que el nexo, el pegamento que lo une todo, es el juego de bombo, caja y bajo en el que creo que está nuestro sello personal. Luego, a partir de ahí, vamos construyendo capas que aunque puedan parecer canciones muy diferentes entre sí, siguen ese nexo común. Por otro lado, al ser una banda instrumental y juntarnos con otros cantantes, es normal que nos adaptemos a su estilo. Así podemos tocar un dub, luego una canción de rap y luego una sesentera. Es una de las ventajas de no tener cantante”.

Eterna Constanza es, según ellos mismos explican, el resultado de unos cuantos años de mucho escuchar y mucho tocar, pero también de mucho vivir. De mucho picar piedra en el local de ensayo y de compaginar trabajos precarios con la música. De mucha constanza, sí, pero para nada es un homenaje a la llamada 'cultura del esfuerzo', más bien es una oda a saber disfrutar de la música y de la compañía de gente interesante. “La música nos brinda la oportunidad de colaborar y convivir con artistas que además de amigos consideramos que son buenos músicos y músicas y sobre todo de crear una conexión a nivel personal y estar cómodos con la persona con la que colaboramos”, explican.

Los gallegos Mundo Prestigio. / Milena Vizoso

Aunque los orígenes de Mundo Prestigio se sitúan en torno a 2019, momento en el que sacaron su primer EP homónimo, el nacimiento de este grupo de personas que hacen música juntos (Brais Rodríguez, Julian López, Fiz García y Fernando Aral), hay que fecharlo unos años antes. Los mismos integrantes antes se reunían bajo el nombre de Jay y tocaban música más centrada en las guitarras, cercana al noise rock. “La verdad es que llevábamos tocando juntos bastante tiempo con Jay y fuimos pasando del rock hasta lo que hacemos ahora”, cuentan. “Fue un proceso bastante natural influenciado por ver la peli 8 millas protagonizada por Eminem y después de un viaje a Berlín donde nos llamó mucho la atención cómo se vivía allí la cultura urbana, el graffiti, el break dance, el rap…”

En todo este proceso, es fundamental la figura de Hevi, el productor que ha acompañado desde el principio a Mundo Prestigio. “Hevi fue un poco la persona que nos ayudó a dar forma al proyecto cuando no tenía un rumbo claro”, reconocen. “Sobre todo a nivel musical para producir las canciones y saber un poco lo que queríamos hacer. En este disco en concreto, pues lo mismo, nos ayudó en la producción, como siempre, y fue el encargado de grabarlo. Para nosotros es fundamental porque crea un clima en el estudio de grabación que es muy importante: simplemente estamos allí, tomamos unas cervecitas, charlamos con él de música, de pelis y de todo lo que se nos pasa por la cabeza, y cuando estamos preparados para grabar le damos al play y todo surge de esta manera tan maravillosa”.

Más que una lista de canciones

A diferencia de lo que habían hecho hasta ahora, para este disco la banda pretendía ir un poco más allá, darle al LP una continuidad, que tuviera un sentido estético a pesar de las diferencias evidentes que hay entre la mayoría de los temas. “Pensamos en todo momento en el vinilo, en que era algo que se escucharía del tirón, sin pausas y en un orden concreto”. Para ello, seleccionaron trece temas de entre unos treinta que tenían preparados, planificando cuidadosamente el orden y cómo estarían enlazados.

Para su presentación en directo, la banda quiere reproducir esa misma sensación. A pesar de las dificultades, en su concierto del 12 de abril en Madrid intentarán reunir a la mayor cantidad de colaboradores posible. “Es difícil organizar a tanta gente, pero es lo que más ilusión nos hace”, aseguran. “Es un directo quizá un poco más ambicioso de lo que estamos acostumbrados, pero bueno. Tenemos muchas ganas de ver cómo responde la gente y de saber cómo funciona. A ver si no es un caos porque vamos a tener a ocho cantantes en el escenario”.

'Eterna Constanza', el álbum de Mundo Prestigio. / Cedida

Para terminar, como catalizadores de la escena musical gallega que son, les preguntamos a Mundo Prestigio por su opinión sobre el momento musical en su tierra. “La escena gallega está bastante viva como siempre”, afirman. “Notamos que últimamente hubo como una especie de reapropiación de lo folklórico que, bueno, está pasando un poco en toda España pero en Galicia también y es bonito ver cómo grupos que normalmente se dedican a otros géneros, incorporan un poco esas cosas”.