‘Krazy Kat’: 5 claves de una embrujadora obra maestra del cómic

"Hay algo enigmático en este tebeo. (…) Sus páginas rebosan sabiduría, encanto, ternura y prodigio, humanidad, filosofía e hipótesis", asegura Rubén Lardín, artífice de la nueva y "endemoniada" traducción de Krazy Kat, la obra maestra del cómic a la que George Herriman (1880-1944) dedicó más de tres décadas, desde 1910 hasta su muerte. Un hito de la historieta protagonizado por un extravagante triángulo amoroso: el lunático gato Krazy (o gata, según se interprete), enamorado del malcarado ratón Ignatz, que le desprecia lanzándole ladrillos a la menor ocasión (algo que él interpreta erróneamente como señal de amor), y el perro policía B. Cachorro, que persigue al ratón y protege al gato. Un vodevil, ambientado en el desértico condado de Coconino (Arizona), que sorprende por su modernidad. No hay más que leer una página en la que Krazy alza una pancarta por el sufragio femenino cuando aún no se había aprobado en Estados Unidos.

Bien merece buscar las claves de la singularidad de Krazy Kat, que embrujó a Picasso, Gertrude Stein, Frank Capra, T.S.Eliot o Art Spiegelman, por citar algunos de sus ilustres y confesos fans, ante la llegada a librerías, este jueves, de la flamante y esperada edición a la que el equipo de La Cúpula, con Emilio Bernárdez a la cabeza, ha dedicado cuatro años de mimos de calidad marca de la casa: reúne las primeras páginas dominicales, de 1916 y 1917, en gran formato y cuidadosamente restauradas a partir de materiales originales, recuperando la rotulación (la caligrafía del propio autor) y la trabajada traducción de Lardín. Toda una "apuesta de riesgo", admite el editor, de una obra que, como señala el experto y divulgador Álvaro Pons, "tras el andamiaje de surrealismo y onirismo, ocultaba un discurso social apabullante".

La barrera del lenguaje

Una de las barreras era entender su libre y complicado lenguaje, que utiliza "rarezas de puntuación, aliteraciones, modismos, aberraciones, caprichos de dicción y delirios fonéticos", apunta el traductor en la introducción, además de juegos de palabras y, expresiones indescifrables, incluso intraducibles hoy al inglés. Herriman, que aprendió latín y griego, además de alemán, y tenía nociones de navajo, mezclaba todos esos idiomas con español, francés, inglés, yiddish o 'slang' junto a referencias a la literatura clásica. Bien lo expresa en el libro Lardín, que se enfrentó con ello para la traducción, topándose con "coloquialismos y dejes de su tiempo y lugar, las precipitaciones dickensianas, los estilismos shakespearianos y un largo etcétera de recursos, caprichos y borboritos que en mi precario entendimiento apenas llegaré a sospechar". Eso por no hablar de cuando Krazy "se sirve de una jerigonza de la que no hay rastro". Ante tamaño reto, Lardín siguió el consejo de un amigo, que le dijo: "La literalidad no es una opción (…) tú estás intentando traducir el monolito de 2001, ponte más poeta que nunca, es el mejor tebeo de la historia, no hay otra manera". Así, que huyó de las herramientas habituales e inventó, consciente de que "un buen chiste no se puede traducir".