Qué hacer en Madrid esta semana: Book Friday, Márgenes, Circo Price, Momo, Mercado de Motores...

11 aniversario del Mercado de Motores

Con un pie ya casi en la Navidad y la avalancha de mercadillos propios de esta época a punto de copar los fines de semana de aquí a final de año, nada como darse una vuelta por el Mercado de Motores, que además, cumple 11 años de vida. Por eso, esta será una edición especial, acompañada de la música en directo de Ibore, Laika Stone, Sweet Q, Kararocker o el coro The Singing Ladies, talleres para todos los públicos (¿alguna vez has querido aprender a hacer origami?) y, cómo no, los mejores puestos de ropa, complementos, vintage, decoración o gastronomía. Una oportunidad perfecta para encontrar inspiración, conocer nuevas marcas y creadores y dar con el regalo que no sabías que estabas buscando.