Taylor Swift anuncia el lanzamiento del álbum '1989 (Taylor's Version)' con cinco temas inéditos

La cantante Taylor Swift. / ARCHIVO

1 Se lee en minutos EP



La cantante Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum regrabado, 1989 (Taylor's Version), que incluirá cinco temas inéditos, según ha anunciado la intérprete a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas

"¡Sorpresa! 1989 (Taylor's Version) está en camino y saldrá el próximo 27 de octubre", ha señalado Swift, quien recuerda además que este álbum le "cambió la vida de tantas maneras". "Me enorgullece deciros que saldrá en octubre", ha apuntado, destacando además esos cinco temas inéditos.

"Siendo honestos, es mi regrabación favorita de todas las que he hecho y las nuevas canciones son increíbles. No me puedo creer que no fueran incluidas, pero no por más tiempo", ha destacado. La preventa de este álbum, que incluye canciones icónicas de Swift como Shake It Off, ya se ha puesto en marcha.