Pet Shop Boys abrirán con un concierto gratuito las dos ediciones del Primavera Sound en Barcelona y Madrid 2023, en las que reinará Rosalía

Pet Shop Boys en concierto. / Miguel Barreto

Pet Shop Boys serán los encargados de abrir las dos ediciones del Primavera Sound en Barcelona y Madrid con un concierto gratuito que se celebrará respectivamente el miércoles 31 de mayo en el Parc del Fórum de la Ciudad Condal y el 7 de junio en el Cívitas Metropolitano de la capital, en los que el dúo londinense estará acompañado por Jake Bugg, Confidence Man y los madrileños La Paloma.

Con un vídeo que trasladaba a sus espectadores a la realidad virtual del metaverso, el festival ha presentado este martes por la mañana el que será el cartel de su primera edición espejo, la que celebrará en junio de 2023 en las dos ciudades en fines de semana consecutivos y con una programación casi idéntica. Una lista de artistas inacabable, diversa y representativa de un buen puñado de sonidos llegados de todo el planeta que apuntalan el poder del que se ha consagrado como uno de los festivales de música más importantes del mundo, con sucursales en Oporto, Los Ángeles, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile.

A la banda británica Depeche Mode, el primer nombre que habían facilitado sus organizadores hace ya algunas semanas, se unen ahora en lo más alto del cartel los de Calvin Harris, Skrillex, FKA Twigs, Kendrick Lamar, Halsey y, sobre todo, Rosalía, que vuelve al festival que la ha apoyado desde sus inicios y que la vio convertirse en la gran estrella que es actualmente.

Además de la de los gigantes del brit-pop Blur, hay sorprendentes resurrecciones como la de los héroes del antifolk The Moldy Peaches o los indies Karate. La legión de nombres míticos no es corta: estarán la banda de punk Bad Religion, los astros de la vanguardia neoyorquina desde los 60 hasta hoy John Cale y Laurie Anderson, como también Eddie Palmieri, nombre clave de la salsa y el latin jazz. Otro veterano como Arthur Verocai, genio discreto de la música brasileña, desplegará sus encantos solamente en Barcelona. Mientras que Sparks, el teatral dúo de Los Ángeles que el año pasado puso banda sonora a Anette, el musical de Leos Carax, lo hará en ambas ciudades.

En un festival que presume de paridad en su programación, la alineación de artistas femeninas da vértigo. St. Vincent, Christine & the Queens, Caroline Polachek, Kelela, Japanese Breakfast y Julia Holter son algunas de las mujeres que están redefiniendo las fronteras de la música contemporánea, y todas ellas pasarán tanto por el Fórum barcelonés como por la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. La cuota electrónica queda cubierta, además de por los Djs llena estadios Skrillex y Harris, por grandes estrellas de los beats que ya son fieles al festival como Fred Again, Four Tet o Daphni (uno de los alter egos de Dan Snaith, también conocido como Caribou).

Los sonidos urbanos, principal veta del festival en tiempos recientes, capaz de mirar cara a cara al pop y el rock independiente que lo definieron desde sus inicios, estarán representados por raperos como Pusha T, NX Worries o Baby Keem, y en su vertiente latina por artistas como Mora, Trueno o la dominicana Tokischa. Bad Gyal, nuestra particular reina del trap, solo actuará en Madrid. Por el contrario, en Barcelona se podrá disfrutar del flamenco de Israel Fernández y Diego el Morao.

No faltan las bandas alternativas americanas que ya están definitivamente asociadas al festival y que vienen casi cada año: Shellac, Swans o The War On Drugs. Y dos nombres propios de enorme peso en la música de las últimas décadas como son Jack Antonoff, colaborador y productor de todas las estrellas posibles, y Julian Casablancas, fundador y líder de The Strokes, vienen camuflados en las que ya llevan unos años siendo sus bandas: Bleachers en el caso del primero y The Voidz en el del segundo.

Las jornadas de cierre de cada edición, los domingos 4 y 11 de junio, consistirán en un evento de día con formato brunch y predominio del baile, con Diplo actuando en las dos ciudades, Vitalic solo en Madrid y Purple Disco Machine en Barcelona, entre otros.

Pasadas ya las primeras preventas con descuento, las entradas para el Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 se pondrán a la venta el jueves 1 de diciembre a las 12.00 en la web y app de Dice. Los abonos simples tendrán un precio de 325 €, las entradas de día, de 125 € y los abonos dobles, para los dos festivales, de 520 €. Todos ellos, más gastos de distribución. En el mismo lugar estarán también disponibles los abonos y entradas de día VIP y los abonos a plazos.

