Lo que le falta a 'La Casa del Dragón'

Emma D'Arcy, en 'La Casa del Dragón'.

3 Se lee en minutos Ernest Alós



Bran Stark ve desde una ventana en lo alto de una torre a una pareja practicando una danza que no es precisamente de dragones. Vaya. El hombre se acerca, lo agarra. Le pregunta la edad. Siete añitos. "Las cosas que hago por amor", dice, resignado, mientras, sin ni mirarlo, lanza al niño al vacío. Es el final de uno de los capítulos de Juego de tronos, el primer libro de la saga iniciada y aún no acabada de George R. R. Martin. Pero podría ser perfectamente, sin cambiar diálogos, ritmo y ni tensión, el story board de esta misma escena, que remata salvajemente también el primer capítulo de la serie de HBO, en la que los guionistas solo se tuvieron que molestar en cambiar la edad, de 7 a 10 años. Solo tres páginas más tarde, podemos leer otra imagen antológica, la de Tyrion Lannister abofeteando a su insufrible sobrino.

Durante las primeras temporadas, los guionistas de Juego de tronos jugaron con una carta ganadora. George R. R. Martin (con pasado como guionista de TV, por cierto; de hecho escribió los libros porque en sus tiempos, antes de la edad de oro de las series, el medio no estaba maduro para asumir la historia que tenía en la cabeza) había ya escrito los libros en que se basaban los guiones: y las frases memorables, las escenas que se fijaron en la memoria de los seguidores de la serie, ya estaban allí.

¿Qué sucedió en las últimas cuatro temporadas? George R. R. Martin ya no pudo intervenir directamente (en una reciente entrevista se quejaba amargamente de que no hubiesen cumplido su deseo de rodar entre 10 y 12 temporadas) y no hubo (ni hay aún) manera de que acabase los dos libros que le faltaban y en los que se debían basar.

Algo no acababa de funcionar: los televidentes lamentaron que la acción avanzara a trompicones, casi como si los personajes se teletransportasen, les irritó la transformación lunática de su querida kaleesi, discutieron si el papel de los caminantes blancos era suficiente y echaron a faltar personajes de los libros que se desvanecieron en TV. Pero lo que faltaba era otra cosa. Los diálogos de Martin. Dejó en manos de los runners de la serie un arco narrativo, que les transmitió oralmente en un par de reuniones... pero, intenten recordar alguna frase memorable del estilo de «las cosas que hago por amor» en el tramo final de la serie.

Abanico de personajes

Con House Of Dragon, o La Casa del Dragón, Martin ha vuelto a poder intervenir más directamente, y a tener un guionista de su estricta confianza a los mandos, Ryan Condal, y un buen abanico de personajes. Los seguidores lo han notado y agradecido, pero... La historia de los Targaryen en la nueva serie surge de Fuego y Sangre, una historia ficción escrita por un ficticio maestre en un estilo pastiche de crónica medieval. Este es el tono: "Viserys Targaryen, el primero de su nombre, era de natural generoso y amigable, y tanto señores como plebeyos lo apreciaban grandemente". Tenemos a Martin... pero no sus diálogos.

Hasta el momento, ninguna frase para el recuerdo. En su lugar solo quizás la escena en que el guion hace un guiño con el desenlace de Juego de Tronos, con el rey confiando a su hija el papel que han de tener sus descendientes cuando los zombis congelados bajen del Norte mientras toca una daga. ¡Sí, es esa daga!

Bueno, la escena demuestra que aparte de matarse y aparearse entre sí, en los Targaryen lo del diálogo familiar falla y el encargo no pasa de generación en generación. Y también que si algo le falta a La Casa del Dragón es ese toque. Algún "lo que hago por amor". O por lo menos un "la noche es oscura y llena de horrores".

