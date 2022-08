Los 10 finales de serie más chocantes de la historia

Aprovechamos la incorporación de 'Dinosaurios' al catálogo de Disney+ para recordar esta y otras producciones televisivas que tuvieron desenlaces devastadores y/o temerarios

Hace ya casi tres décadas, los espectadores que todavía seguían Dinosaurios, un clásico algo mareado y maltratado por la cadena ABC, se llevaron una amarga sorpresa. Ni siquiera las tramas más atrevidas de esta creación de Jim Henson les habían preparado para un final en el que, ¡spoiler tardío!, se dio a entender que todos los personajes principales iban a morir en un apocalipsis climático. Para celebrar su incorporación (en su integridad, esto es, final amargo y todo) al catálogo de Disney+, recordamos este y otros desenlaces de serie que marcaron a generaciones.

1. 'La casa de la pradera' (1974-1983)

Aunque a menudo vista como epítome de la blandura, la serie familiar de los setenta tuvo sus tramos duros, incluyendo tramas sobre violación o adicción a la morfina. Y su desenlace en forma de telefilme (El último adiós, de 1984) fue un remate literalmente explosivo. Después de que el malvado minero Nathan Lassiter (James Karen) aproveche un vacío legal para comprar Walnut Grove y desterrar a sus lugareños, estos toman una decisión expeditiva: hacer estallar sus propias casas una por una con dinamita. Quedaba en pie la de los míticos Ingalls, rodeada de conejos en un extraño, casi telúrico plano final.

2. 'Dallas' (1978-1991)

Con permiso del episodio de abducción alienígena de Santa Barbara, el doble capítulo final de Dallas debe ser el triple salto mortal más insano de la era dorada de la soap opera estadounidense. En este remake retorcido de ¡Qué bello es vivir!, un destronado J.R. (Larry Hagman) descubría la vida de los Ewing sin él gracias a las artes sobrenaturales de Adam (Joel Grey, maestro de ceremonias de Cabaret), espíritu llegado del Infierno que acaba instándole a volarse la tapa de los sesos. El disparo sucedía fuera de plano, pero la expresión asustada de Bobby (Patrick Duffy) nos hacía imaginar lo peor. Y pasaron cinco largos años hasta el telefilme El regreso de J.R..

3. 'Hospital' (1982-1988)

Cuando hablamos de Los Soprano como la serie que estableció la reputación de HBO y cambió la televisión, se nos olvida que antes estuvo, por ejemplo, Oz, ambicioso drama carcelario de Tom Fontana, antes productor de Homicidio u Hospital, para la que diseñó uno de los finales más memorables jamás vistos. Tommy (Chad Allen), el hijo autista del Dr. Westphall (Ed Flanders), sacudía una bola de nieve y la dejaba sobre una televisión mientras iba a lavarse las manos. La cámara se acercaba y veíamos qué alojaba esa bola: ¡una réplica del St. Eligius, el hospital en el centro de la acción! "Lo que quería decir era que esta serie tuvo lugar en la mente de un chaval autista", ha declarado Fontana sin problema alguno.

4. 'Misterio' (1984)

¿Cuenta el final de un episodio autoconclusivo como final de serie? Quizá no, pero las reglas están para romperlas y sería injusto no rendir homenaje a los giros finales de las mejores series antológicas. Para muchos crecidos en los ochenta, la elección debía ser Juego de niños, episodio de la efímera Misterio que marcó a fuego a los chavales que lo cazamos a hurtadillas un sábado por la noche. Dirigido por el artesano Val Guest a partir de un guion de Graham Wassell, explicaba la odisea de una familia atrapada en su propia casa: ventanas y puertas sitiadas por láminas de acero; relojes que no funcionan; un extraño símbolo omnipresente; cada vez más calor. Esta vez no diremos el final, por si alguien quiere rastrear la perla.

5. 'David el Gnomo' (1985-1987)

De acuerdo, David ya se presentaba en la canción principal como "el más anciano del lugar", pero no pensábamos que íbamos a tener que asistir a los últimos momentos de sus 400 años de vida. En el último episodio de la serie, David y su esposa Lisa se despedían de un lloroso zorro Swift para dirigirse a las Montañas del Más Allá, o dicho de otro modo, palmarla y convertirse en árboles. Todo ello coronado por un sintetizador melancólico con cambios de acorde propios de Badalamenti.

6. 'Alf' (1986-1990)

Esto debía acabar un poco como E.T. El extraterrestre, es decir, con Alf despidiéndose de los Tanner y siendo recogido en nave por unos paisanos de Melmac. Pero acabó como un oscuro capítulo de Expediente X: el simpático comegatos era sorprendido y atrapado por los militares de una división antialienígena del gobierno, la misma que al principio de la serie amenazó con torturar a nuestro héroe. Solo debía ser un final de temporada, pero problemas de audiencia y presupuesto lo convirtieron en final total. Seis años después, un telefilme enteramente ignorado (Proyecto Alf) trataba en vano de curar la herida de aquel trauma.

7. 'Dinosaurios' (1991-1994)

Los guionistas de Dinosaurios supieron por anticipado que su serie iba a ser cancelada y quisieron salir por la puerta grande, o dicho de otro modo, la puerta de los mitos. De modo que armaron el final más tristemente lógico para una serie sobre estas criaturas prehistóricas, antropomórficas o no: la extinción. En el último episodio, Earl, el cabecilla de la familia Sinclair, contribuía por trabajo a la aniquilación de la vida vegetal del planeta y su propia familia. Los minutos finales no daban pie a esperanza alguna. Solo veíamos cómo aquel hogar empezaba a quedar cubierto por la nieve y escuchábamos un siniestro parte meteorológico. Alucinante.

8. 'Los Soprano' (1999-2007)

No, no, la tele no se había roto: Los Soprano acababa así. Con un abrupto corte a negro en el que no quedaba claro si Tony (James Gandolfini) iba a ser o no finalmente eliminado en aquel diner. Durante los años posteriores, los fans nos dedicamos a debatir las opciones mientras el creador de la serie, David Chase, nos tomaba por tontos. "¿La serie tiene 86 episodios y solo pensáis en eso?", se preguntaba en voz alta en The New York Times en 2019. Casi como deseando dejar de oírnos de una vez, ese mismo año y en 2021 hizo declaraciones que sugerían que Tony murió. Pero es mejor no saberlo.

9. 'A dos metros bajo tierra' (2001-2005)

¿Cómo debería acabar una serie sobre, en esencia, la muerte? El único camino es hacia abajo, siguiendo el rastro del título. Por eso cuando Claire Fisher (Lauren Ambrose) salía de road trip al son del Breathe Me de Sia, se sucedían ante nuestros ojos los últimos momentos de su madre Ruth (Frances Conroy), su cuñado Keith (Mathew St. Patrick), su hermano David (Michael C. Hall), el empleado familiar Rico (Freddy Rodriguez), su cuñada Brenda (Rachel Griffiths) y, bueno, la propia Claire, que al menos moría tarde, con 102 años, en el futuro 2085.

10. 'Los Serrano' (2003-2008)

Más de tres millones y medio de espectadores siguieron Desmontando a Diego, el episodio en el que, recordemos, por si alguien ha sido capaz de olvidarlo, el patriarca de los Serrano (Antonio Resines) parecía estar a punto de dejar huérfanos a sus hijos tirándose desde un puente. Por suerte y para el alucine generalizado, no sabemos si instalado en alguna clase de limbo, Diego despertaba rodeado por casi todo el clan, incluyendo a la mujer que perdió cuarenta episodios atrás. Foto de familia que se quería idílica pero resultó francamente perturbadora.

