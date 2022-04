"En mi democracia se podría abortar, fumar porros, hacer el amor en la calle, ir desnudo a la compra"

4 Se lee en minutos Karmentxu Marín



¡Madre mía! Usted haciendo de jesuita. Si San Ignacio levantara la cabeza.

Sí, ¿verdad? Diría: ¿Y éste? Pues te extrañará, pero yo estudié electricidad en la escuela Jesús Obrero, de Vitoria, con los jesuitas. Oficialía y maestría, lo que ahora es FP 1 y FP 2.

¿Y se quedó así desde entonces?

No, qué va. Los jesuitas tendrán lo que tengan, pero nos impartían una buena educación. En rollos ideológicos no eran unos meapilas.

¿No es un sinsentido que a un ateazo confeso le toque proclamar la teología de la liberación?

Y es un sinsentido que me toque hacer de teniente coronel de la posguerra franquista, y de policía nacional, y de guardia civil, y de asesino. Somos actores.

La verdad es que también ha sido Unamuno y Cristóbal Colón. Y en Salamanca, vale. Pero irse a descubrir América con dos hernias discales y ese aplastamiento de la novena lumbar que usted pasea…

Sí, pero a Colón no le pasaba eso, como me sucede a mí. Ni yo me tiré jornadas y jornadas sin ver tierra ni horizonte.

Carlos Elejalde Garay, más conocido como Karra Elejalde, actor, director de cine y guionista español. / DAVID CASTRO

¿Emilio Martínez Lázaro, con Ocho apellidos vascos, le puso en gracia de Dios, aunque esté usted de su Koldo hasta la txapela?

Me pregunto qué pasa, porque yo era uno de los cuatro, cinco, ocho, once actores, no era el protagonista. Es verdad que hay un antes y un después de esta película, pero como lo hubo antes y después de La madre muerta, y de Airbag.En Airbag, el filme de Bajo Ulloa, era coguionista y puso un lehendakari negro. ¿Al PNV se le cayeron las esencias?

No, no, a nadie se le cae nada. Desde el cine podemos hacer un guiño, dar una pataleta, pero no revolucionar nada. Desde el humor se puede subvertir un poco. El cine en este país es, en general, progresista.

Si antes era “el de Airbag” y luego por la calle le llamaban Koldo, ¿se imagina que tras Ellacuría le pidan confesión?

Pues me encantaría, lo pasaría divino. Los absolvería a todos, y gratis.

Porque usted, ¿de pecados cómo anda?

Es que yo considero que no existen. No quiero decir que podamos ir por ahí violando niños ni asesinando viejas, pero eso del pecado original no va conmigo. A mí nadie me llamó para venir aquí, y además no hay nadie en recepción. Cuando preguntas quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos, no contestan. Así que si no me dais información de cuáles son los estatutos, mucho me temo que puedo errar, porque soy humano, y ya está.

“No he rodado con nadie que me haya hecho sentirme mejor que Amenábar”. ¿Qué le ha dado?

Es mágico, muy sabio, muy culto y muy cariñoso. Tiene mucho sentido del humor, escucha muy bien, atiende a todo el mundo, es educadísimo, se sabe hacer querer y respetar, y te dirige de un modo muy inteligente. Le quiero mucho. Es la persona con la que mejor me he entendido, y decir esto me crea un enorme problema, porque hay muchísimos directores de los que soy íntimo amigo y se picarán.

¿Por ejemplo, Imanol Uribe?

Es que quería hablar de él. Es la tercera película que hago con Imanol, tras Días contados y Miel de naranjas, y es otro director con el que me encanta trabajar. Llegaron de noche la hicimos en Cali, Colombia, y fue toda una aventura. No es lo mismo rodar aquí en Madrid, que luego cada uno se va a su casa, que estar con todo el equipo, una tribu de guipuzcoanos. Con Imanol da gusto trabajar, porque tiene las cosas muy claritas, lo hace muy bien, tiene muy buena mano, muy buen pulso. Es un sabio.

¿Cree que el cine y la cultura en general son más bien territorio de la izquierda?

Yo soy un tío progresista y de izquierdas, e, igual que en Hollywood, creo que en España el mundo del cine y la cultura están en esa área. Pero esto no significa que no haya actores, directores, dramaturgos, músicos de ideologías dispares. No se me ocurriría decir que la cultura es patrimonio de la izquierda, porque conozco y trabajo con amigos que son muy de derechas, y les quiero.

“Yo soy un perro verde, y no me gusta ni la democracia que propone el PSOE ni la que propone el PP”. ¿Lo suyo qué es, la democracia de Vox?

Es que creo que está pervertida la palabra democracia. Desde que se acabó el franquismo solo han gobernado PSOE y PP, y yo me paso la vida viviendo las democracias de otros. En mi democracia se podría abortar, fumar porros, hacer el amor en la calle, ir desnudo a la compra. Pero no voy a fundar un partido, el Karrismo. Al loro con cómo y dónde se plantea la democracia. Si no hay cultura en las personas a las que se les ofrece te puede salir chusca.

Confiesa tener “pánico a cagarla”. ¿Le pasa mucho?

Sí. ¿No ves que no hay nadie en recepción? ¿No ves que nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas? ¿No ves que nadie nos dice qué cojones pintamos aquí, y si lo estamos haciendo bien o mal? Me da miedo cagarla en mi vida normal, me da miedo ser un mal padre, me da miedo ser un mal amante, un mal compañero. Me da miedo ser mal actor.

