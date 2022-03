Críticas de discos: Alex Cameron, Amaia Miranda, Ezequiel Benítez, Melissa Aldana y Aleesha

La banda sueca multiplica el efectismo sonoro en un disco que combina la teatralidad metalera y el estribillo coral con relieves pop

Los nuevos elepés de Alex Cameron, Amaia Miranda, Ezequiel Benítez, Melissa Aldana y Aleesha, también reseñados

Papa Emeritus IV, quien dicta los designios del grupo Ghost. / ARCHIVO

4 Se lee en minutos Jordi Bianciotto | Roger Roca | Rafael Tapounet | Ángeles Castellano



‘Shock rock’ rearmado

Habrá que empezar a atribuir poderes sobrenaturales a Tobias Forge, Papa Emeritus IV, el gran señor y Sumo Pontífice que dicta los designios de Ghost desde su nacimiento, más de una década atrás. Porque el quinto álbum de la banda sueca, Impera, versa sobre el destino de las superpotencias, después de que Forge procediera a leer un libro titulado The Rule Of Empires, de Timothy H. Parsons, cuyo subtítulo anuncia ambiciosas interpretaciones acerca del auge y caída de los imperios: "Quiénes los construyeron, quiénes los sostuvieron y por qué siempre caen".

Cuerpo conceptual dramáticamente oportuno estos días, que da cobertura al disco con el que Ghost pretende consumar su plan de dominación mundial, como si la banda fuera, a su vez, uno de esos colosos de la Historia, listo para estrenar su período de esplendor. El armamento está dispuesto: superproducción refulgente firmada por Klas Åhlund (un tipo con fuerte ascendiente pop: Robyn, Katy Perry, Mika) y concienzudo manejo de riffs XXXL, coros Bigger Than Life y dinámicas aplastantes. Ghost, elevando su apuesta por un arena rock con raíces en los 80, ya observada en el tránsito progresivo hacia la accesibilidad de su anterior álbum, Prequelle (2018), algunas de cuyas canciones habrían hecho felices a Bjorn Ulvaeus y Benny Anderson.

Impera lleva al límite la espectacularidad sónica de Ghost, si bien no deja de asombrar que los moldes empleados remitan a un lenguaje aparentemente superado, el shock rock más AOR del Alice Cooper tardío y el hair metal de estadios. Hacia allí vamos en la pista de teclados y el estribillo superpop de Spillways, y de ahí a ese cruce de Boston y el aquelarre power metal de Watcher In The Sky o a las guitarras secas y los gags melódicos, todo ello digno de Def Leppard, en Griftwood.

En materia de baladas, Ghost resulta un poco más aventurado en Darkness At The Heart Of My Love, con sus arpegios de guitarra y su tonada circunspecta. Y en la inevitable sección de composiciones intrincadas, mención para Call Me Little Sunshine, de redoblada masa coral y abierta a recesos litúrgicos, y el número de despedida, Respite On The Spitalfields, con un estribillo melodramático al que agarrarse y un películero solo de guitarra como fundido a negro. Ahí, Ghost luce la digna resignación del titán en retirada: "Nada dura para siempre / Nos deslizaremos suavemente en la noche".

Impera garantiza la gratificación a los amigos del rock efectista, subgénero rico en clichés en el que Ghost señorea a discreción. Para culminar el recorrido de su arena rock solo le falta presumir del ingrediente definitivo, el gran público: podremos comprobarlo el 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona, el recinto de mayor aforo que hasta ahora haya acogido a la banda en Catalunya. - Jordi Bianciotto

'Impera' Ghost Concord / Loma Vista / Music As Usual ★★★

CAMERON AL DESNUDO

En su cuarto elepé, el cantante australiano se plantea el reto de abordar un asunto tan grave como la crisis de los opioides a través de unas canciones de pop ligero trufadas de rimas ingeniosas. El resultado es algo desconcertante y deja al oyente con la duda de si Cameron se toma el asunto en serio, pero aciertos inapelables como la conmovedora Dead Eyes o la canción que da título al disco (con la presencia de Jason Williamson, de Sleaford Mods) invitan a no perderle la pista. - Rafael Tapounet

'Oxy Music' Alex Cameron Secretly Canadian ★★★

DORADA SERENIDAD

Esta cantante y guitarrista vasca afincada en Barcelona, que ha acompañado a voces como Amaia Romero y Queralt Lahoz, despliega en su debut largo un cancionero de intimidades y dorada serenidad, donde la voz de distancia corta y las cuerdas de nilón se funden con un espartano halo doméstico. Piezas que te enredan con sus arpegios y sus arañazos rítmicos, acudiendo a una estética de mínimos que transfiere fuerza interior, con pulcritud vocal, narrativa de doble fondo y brotes de ironía. - Jordi Bianciotto.

'Cuando se nos mueren los amores' Amaia Miranda Vida Records ★★★★

'Dukkha': EL LADO MAS PERSONAL DE Ezequiel Benítez

Este jerezano poco conocido fuera de su tierra estrena su cuarto disco, el primero tras su trilogía Quimeras del tiempo. Es un disco de cante clásico, bien producido, de composiciones propias y por lo tanto muy personal. Un disco cargado de sensibilidad, marcado por las pérdidas vividas que se muestran en una voz doliente y madura arropada por una música que no le resta protagonismo y sabe acompañarla. Destacables las honestas soleá y seguiriya a pecho descubierto. - Ángeles Castellano

'Dukkha' Ezequiel Benítez Bulemusic ★★★★

FLUIR SIN ESFUERZO

Melissa Aldana toca y todo fluye. Y ese fluir es lo que queda, lo que deja huella. En 12 Stars, grabado a quinteto, hay mucho en lo que fijarse: está el sonido que le saca al saxo tenor, oscuro y perfectamente esculpido, lleno de matices. Y luego las composiciones: la saxofonista chilena escribe melodías preciosas y singulares. Pero por encima de todo, 12 Stars fluye sin esfuerzo, como si no pudiera tener otra forma, como si esta música no fuese un artefacto cultural, sino naturaleza misma. - Roger Roca

'12 stars' Melissa Aldana Blue Note ★★★★

EXPLOSIÓN DEFINITIVA

Desde un talento vocal envidiable, Aleesha ha construido un camino propio en la escena urbana en España. La Patrona significa un paso corto pero acertado impulsado desde Miami, donde la artista ibicenca ha hecho nuevas conexiones a la vista de algunas de las colaboraciones (Nicki Nicole, Emilia...). Ese nuevo campo base también provoca que haya una capa de nostalgia en un EP que es honesto y directo, y que deja a Aleesha cerca de su explosión definitiva. - Ignasi Fortuny

'La Patrona' Aleesha Dale Play Records ★★★

