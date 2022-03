'El poder del perro' se pone en cabeza

2 Se lee en minutos Quim Casas



Cuando se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar de este año, la categoría principal, la de mejor película, parecía no tener favorita, ni mucho menos dueño. La polarización campaba a sus anchas con filmes estadounidenses e internacionales, independientes y de gran producción, con estrellas o con repartos medio desconocidos: Drive My Car, Belfast, El callejón de las almas perdidas, Dune, West Side Story, Licorice Pizza, CODA, El método Williams, No mires arriba y… El poder del perro.

Cierto, la película de la neozelandesa Jane Campion irrumpía con 12 nominaciones, pero en el momento del anuncio, el pasado 8 de febrero, ningún título partía como claro favorito.

Ha pasado poco más de un mes y las perspectivas han cambiado. El wéstern sobre identidades ambiguas y masculinidades tóxicas de la directora de El piano acaba de ganar los BAFTA –los premios anuales de la Academia del Cine Británico– a la mejor película y dirección, pasando por delante de Dune, No mires arriba, Licorice Pizza y Belfast, precisamente las que se adivinan sus más duras competidoras en los Oscar. El domingo, horas después de coronarse en la ceremonia británica, El poder del perro obtenía también la consideración de mejor película de la Critics Choice Association, organismo que agrupa a medio centenar de críticos estadounidenses y canadienses que también premiaron el filme por su dirección, fotografía y guion adaptado.

De Venecia a San Sebastián

Campion va recogiendo premios allá por donde pasa. Ya se embolsó el León de Plata a la mejor dirección en el festival de Venecia. El sindicato de directores de Estados Unidos (DGA) también le concedió el premio a la mejor dirección, y eso, para un cineasta, siempre tiene un valor doble, por el galardón en sí y porque te lo dan tus compañeros y compañeras de profesión. También se llevó tres Globos de Oro y fue de las más votadas en el Premio del Público de San Sebastián, otra cosa que también gusta mucho a los directores: que te voten los espectadores y no solo los críticos y académicos.

A lo tonto, sin levantar demasiado la voz, El poder del perro aparece ahora mismo como firme candidata a llevarse el premio gordo de los Oscar e incluso a arrasar en otras categorías. Se admiten ya apuestas. El próximo 28 de marzo saldremos de dudas.

