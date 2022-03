El Festival de Eurovisión 2022: las 5 claves del certamen

6 Se lee en minutos Carles Savalls



El Festival de Eurovisión 2022 ya tiene a todos sus participantes elegidos. Este sábado decidieron los últimos: Portugal, Islandia y Suecia. Armenia y Azerbaiyán, que ya han escogido a sus representantes, son los únicos que no han querido publicar aún las canciones con que lucharán por la victoria en Turín el próximo mes de mayo. Las casas de apuestas ya echan humo mientras los artistas trabajan en sus puestas en escena. Es la hora de coreógrafos, directores de escena, vocal coaches y productores, puliendo detalles de las 40 propuestas que lucharán por el preciado Micrófono de Cristal.

The 40th and final artist for #Eurovision 2022 is confirmed! 😱 WE HAVE A FULL LINE-UP!



🇵🇹 Maro and her hypnotising song Saudade Saudade will represent Portugal in Turin!



Find out more about tonight's Festival da Canção at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/r0Nq2HeRva — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 13 de marzo de 2022

El protagonismo de Ucrania

El Festival de Eurovisión 2022 estará marcado por la invasión de Ucrania. Los representantes de este país, Kalush Orchestra, son los grandes favoritos del certamen, aunque a día de hoy ni ellos mismos saben si podrán ir a Turín. Han organizado un equipo de voluntarios que asisten a personas desplazadas por la guerra, facilitándoles refugio, comida y medicinas. A causa del conflicto, han tenido que dejar de lado todos los preparativos del festival, sustituyendo micros por rifles en la retaguardia. Si finalmente van, el momento en que Eurovisión conecte con Ucrania para conocer sus votaciones se prevé histórico, al igual que sucedió en 1993 cuando el jurado bosnio ofreció las suyas desde un Sarajevo asediado por los bombardeos.

La guerra, con intensos bombardeos sobre objetivos civiles, motivó que Estonia y Finlandia amenazaran con boicotear el Festival si Rusia no era expulsada. Otros países también mostraron su incomodidad por participar en el show junto a una delegación rusa. Eurovisión finalmente se vio obligada a no dejar participar a Rusia y actualmente está tramitando su baja oficial de la organización.

Kalush Orchestra will represent Ukraine 🇺🇦 in Turin with 'Stefania'! 🎶https://t.co/8iiGBQ3lKQ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 22 de febrero de 2022

Las expectativas españolas

Tras años de rotundos eurofracasos, España vuelve a contar para la victoria en Eurovisión. Chanel ha deslumbrado por sus dotes de bailarina y su habilidad para cantar sin que se note lo más mínimo el esfuerzo físico durante su actuación. Actualmente va octava en las casas de apuestas. La artista ha comenzado ya a preparar en las instalaciones de TVE su número en Turín bajo las órdenes de Kyle Hanagami, que ya preparara la coreografía de SloMo para el Benidorm Fest. Instalado en Los Ángeles, Hanagami ha trabajado ya para artistas de renombre internacional, como Jennifer López, Justin Bieber y Britney Spears. Sobre el escenario de Eurovisión, Chanel estará acompañada de sus cinco bailarines: Pol Soto, Josh Huerta, Exo Narcos, Ria Pérez y Raquel Caurín.

Chanel ha estrenado el videoclip promocional de su tema. Hasta que no marche a Turín, la artista tiene previsto actuar en la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria este viernes, un concierto con otras estrellas eurovisivas de este año en Barcelona el 26 de marzo, y un viaje a Miami a mediados de abril para trabajar otras canciones con que empezar a fornecer un repertorio musical propio.

Otras propuestas

Aunque a priori no cuenta para la victoria, Finlandia estará representada por The Rasmus. La banda, con casi tres décadas de trayectoria, lo petó en 2003 con el tema In The Shadows, cuyo videoclip acumula ya más de 92 millones de visualizaciones en YouTube. En Turín competirán con Jezebel, tema que trata sobre una femme fatale. San Marino, por su parte, participa con Achille Lauro, estrella italiana del rap underground y el punk rock. Defenderá Striper, que habla sobre una relación tóxica.

Los letones Citi Zeni y la serbia Konstrakta nos aleccionarán sobre la importancia de llevar una vida sana. Los primeros, en las tres primeras frases de su tema Eat Your Salad, nos aconsejan ir en bici en vez de contaminar con un coche, no usar plástico y ser vegetarianos; Save The Planet!, cantan en el estribillo. La serbia empieza su In corpore sano preguntándose por el secreto del pelo de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra. Y justo después nos habla sobre las ojeras y las manchas alrededor de los labios para acabar denunciando sutilmente que en su país los artistas no tengan acceso a la seguridad social. Los moldavos Zdub si Zdob también bordean con elegancia la prohibición de meterse en política con su tema Trenuletul, que es una oda a la unión de su país con Rumanía.

In the shadows no more! 🎸 The Rasmus will represent Finland at #Eurovision 2022 with the song Jezebel! 🇫🇮



✨ Find out more about tonight's @Yle_UMK over at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/Eof6ep2DeO — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 26 de febrero de 2022

La sede

El show se celebrará en el Palasport de Turín. Se trata de un pabellón multiusos construido para acoger la competición de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de invierno de 2006. Fue proyectado por el italiano Pier Paolo Maggiora y por el japonés Arata Isozaki, padre del Palau Sant Jordi de Barcelona. El escenario del Festival será una alegoría visual de Italia, el país anfitrión. Lo ha diseñado la escenógrafa Francesca Montinaro, que cuenta en su vasto currículum montajes para exposiciones, obras de teatro y platós de televisión, entre otros.

Al del Festival lo ha bautizado The Sun Within. Lo presidirá una estructura semicircular que representará al sol. Por debajo, efecto de agua en cascada y a pie de pista, un gran jardín, donde se habilitará la Green Room, es decir, la zona donde reposan los artistas tras actuar y siguen las votaciones hacia en la parte final del show. El montaje se empezará a hacer esta misma semana. Con motivo del Festival, Turín programará conciertos y una vasta agenda cultural en el parque del Valentino, verdadero símbolo de la ciudad.

Los presentadores

Laura Pausini y Mika serán los presentadores del Festival. Pausini es una de las cantantes más internacionales y laureadas de la escena musical italiana del momento. Con 18 discos publicados, ha ganado cinco Grammy. Compagina su vertiente artística con la humanitaria, dando apoyo a diversas campañas por los derechos de la infancia, las mujeres maltratadas, los refugiados y los enfermos de sida, entre otras. Mika saltó a la fama en 2007 con su primer sencillo, titulado Grace Kelly. El artista, de nacionalidad británica, es un fan declarado de Eurovisión. Justo terminar Eurovisión, partirá hacia los Estados Unidos, donde iniciará una gira que posteriormente le traerá de vuelta a Europa.

Introducing your Hosts for #Eurovision 2022! 🤩



Laura Pausini, Alessandro Catellan and Mika will welcome the world to Turin on 10, 12, and 14 May! 🇮🇹



Benvenuti! 🙏 pic.twitter.com/x7DcIiM03A — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 2 de febrero de 2022

Junto a ellos estará Alessandro Cattelan, una de las caras más conocidas de la televisión italiana; creador y presentador de varios programas de variedades en horario nocturno. También ha sido el maestro de ceremonias de la edición local del X Factor.

