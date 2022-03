10 libros nuevos sobre feminismo que todo el mundo debería leer

Xavier Gimeno, Fernando Alcázar y Ana Martín (Libros Cúpula)

Que el lenguaje no es neutral es algo de todos sabido. Con esa premisa, el trío de autores se ha dedicado a explorar más allá de los casos más conocidos: ¿por qué una mujer pública es una prostituta y un hombre, alguien famoso? ¿Por qué cerda, zorra y lagarta tienen un matiz peyorativo en femenino mientras que en masculino no tienen ninguno? Con un tono irónico, el libro busca ejemplos en los que posiblemente no nos hemos parado a pensar pero que vehiculan un discurso que nos ha calado sin que nos hayamos dado cuenta. Y es que las palabras no solo describen la realidad, también la construyen y modifican.