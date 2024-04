Alcaraz baja al barro para sobrevivir al bombardeo de Struff y ya está en los cuartos de final

Era la primera piedra de toque real. Después de dos tardes plácidas, perfectas para rodarse tras un mes de baja por los problemas en el antebrazo derecho, Jean Lennard Struff, número 21 del mundo y al que rindió en la final del año pasado, emergía como el primer rival de peso para Carlos Alcaraz en su intento por conquistar por tercera vez consecutiva el Mutua Madrid Open. La revancha, si es que puede considerarse como tal, llegaba en octavos de final, y el resultado, tanto en el marcador (6-3, 6-7 y 7-6 en 2h y 52m) como en la forma de llegar hasta él, con dosis de enredo y drama incluído, acaba siendo muy similar a lo vivido un año atrás.

Como viene siendo habitual durante todo el torneo, el tenista murciano no tuvo que tirar de su versión más rococó para llevarse una nueva victoria. Con pocas florituras y más altibajos, sin llegar a sentirse cómodo del todo en ningún momento, hizo valer en el momento de la verdad su estatus de favorito ante el gigantón alemán, que venía de conquistar su primer título ATP la semana pasada en Múnich sin ceder ni un set y volvió a llevarle al límite, más si cabe todavía, por segundo año consecutivo en la capital.

"Ha sido increíble poder jugar este nivel durante tres horas después de un mes sin competición", se explaya Alcaraz justo al acabar el choque. "Ha sido difícil gestionar todas estas emociones, la tensión no se me ha ido hasta el último punto. Y eso ha causado los altibajos que he tenido, pero esto es el tenis y hay que lidiar con estas cosas. Parecía que físicamente al final estaba un poco bajo, pero estoy supercontento de haber gestionado bien las emociones y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda", reconoce el murciano tras agarrar en el último momento su 14ª victoria consecutiva en Madrid.

Sin duda, una de las más sufridas de una racha con la que empata a Rafa Nadal como el jugador con más victorias consecutivas en la historia del torneo. Al resto, Struff no regaló prácticamente ningún juego fácil durante todo el choque, haciendo remangarse a Alcaraz en casi todos sus turnos al servicio. A excepción de tres, en todos sacó al menos un par de puntos el alemán siendo, como el año pasado, muy agresivo al resto, devolviendo la bola desde dentro de la pista y tratando de robar la iniciativa a su rival. Hasta en siete ocasiones llegó al deuce y dispuso de otras diez bolas de rotura, pero solo remató en dos de ellas, algo que acabó pesándole al final del choque.

Al tercer set como en 2023

Porque al vigente campeón no se le puede dar aire. Despachó Alcaraz el primer set con oficio, aprovechando prácticamente la única oportunidad que le permitió e bombardeo al saque de su rival (diez aces y 213 km/h de media con el primer servicio) y achicando agua en sus turnos. Apoyándose en un golpe de revés que está volando en la altura de Madrid (670 metros), en esta ocasión, ante un rival de mayor entidad, acusó por momentos la reticencia que siente todavía a soltar del todo su derecha, algo que él mismo reconoció en la previa del choque. Lo notó en el tie-break del segundo, donde se llegó al trabarse entre saquetazo y saquetazo de Struff, y donde apenas tuvo opciones, dejándolo todo para el tercer parcial.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Jan-Lennard Struff. / Manu Fernandez

No fue hasta ese momento cuando Alcaraz logró subir su nivel al saque, lo que le permitió sobrevivir al órdago del alemán. Rompió a la primera y, sin estar del todo fino (37 golpes ganadores por 24 errores no forzados en todo el partido) llegó a sacar para ganar. Pero Struff no había dicho aún su última palabra. Con 40-0 y tres bolas de partido al saque para el murciano, cuando ya parecía todo visto para sentencia, el alemán resurgió, quebrando en el momento justo y llenando de dudas la cabeza de Alcaraz camino del drama del tie-break definitivo. Una muerte súbita de las de verdad, de las que solo dejan dos opciones: ganar o irse a casa.

No quedaba otra que reaccionar y olvidarse de las oportunidades perdidas, y Alcaraz lo hizo. Reconexión y magia, esa que está saliendo a cuentagotas durante el torneo. Con todo en contra, aparece ese puntito extra que diferencia a los buenos de los elegidos y finiquita el desempate con un globo espectacular para sellar su billete a los cuartos de final. Ahí le espera el ruso Andrey Rublev, número ocho del mundo. Más madera para un campeón que da signos de debilidad pero que se resiste a entregar su corona.