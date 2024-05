Ahorrar para la jubilación: una prioridad solo para el 13% de los españoles

Solo el 13% de los españoles considera una prioridad ahorrar para la jubilación

A pesar de ser más generoso que otros sistemas de pensiones europeos, el sistema de pensiones español no logra disipar completamente las preocupaciones sobre la jubilación. Un 70% de los españoles expresa inquietud por no poder asegurar una jubilación sin dificultades económicas, según un informe de Intrum. Sin embargo, más de la mitad de la población admite no estar ahorrando para su jubilación, principalmente porque no puede permitírselo. Esta es la segunda tasa más alta de Europa, solo superada por Finlandia, según la III Encuesta Paneuropea de Pensiones 2023 de Insurance Europe.

Actualmente, solo el 13% de los españoles prioriza el ahorro para la jubilación. De estos, un 26% lo hace a través de productos individuales de pensiones, un 13% mediante planes de empleo y un 11% utiliza otros productos de inversión, excluyendo depósitos y fondos de inversión.

El seguro de jubilación: un beneficio laboral cada vez más valorado

Los beneficios sociales relacionados con la seguridad financiera se han vuelto altamente deseados por los empleados. Según el Informe de Tendencias en Beneficios de Cobee, por segundo año consecutivo, el seguro de jubilación es el cuarto beneficio más valorado por los trabajadores en España.

El 46% de los españoles cree que el sistema público de pensiones desaparecerá en los próximos treinta años y un 65% piensa que la edad de jubilación se retrasará hasta los 75 años, según el sondeo 'Periodismo2030 y la Fundación AXA'. Esto explica por qué el seguro de jubilación es cada vez más demandado en las empresas españolas.

Borja Aranguren, CEO y cofundador de la aplicación Cobee, comenta: "Desde Cobee, como empresa comprometida con el bienestar de los trabajadores, siempre recomendamos que las organizaciones incluyan el seguro de jubilación en sus beneficios sociales. Esto no solo brinda tranquilidad a los empleados, sino que también mejora su satisfacción laboral y fidelidad a largo plazo".

Cobee presenta su nuevo beneficio: seguro de jubilación

En respuesta a esta creciente demanda, Cobee ha lanzado el beneficio Seguro de Jubilación. Este nuevo producto permitirá a las empresas complementar la pensión pública de sus empleados con un sistema de aportaciones, en el que tanto la empresa como el empleado pueden contribuir según lo deseen. Las empresas pueden ofrecer este beneficio en formato de beneficio social, retribución flexible o una combinación de ambos.

Los seguros de jubilación pueden proporcionar rentabilidades significativas para los asegurados, que recibirán junto con las aportaciones una vez finalizado su periodo laboral. Tanto empresas como empleados disfrutarán de ventajas fiscales, con una tributación diferida que permite a los empleados pagar impuestos solo al comenzar a recibir sus aportaciones tras la jubilación, favoreciendo así su situación fiscal.