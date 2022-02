Petra Martínez y Celso Bugallo, los 'abuelos' de los Goya 2022

Son los dos actores de mayor edad nominados: Martínez por su interpretación protagonista en 'La vida era eso' y Bugallo por su papel de reparto en 'El buen patrón'

Ambos tienen en común que comenzaron tarde en el cine porque consagraron su vida al teatro

En los últimos años han sido muchos los actores de edad avanzada que han sido nominados a los Premios Goya. De Antonia Guzmán (93 años), por A cambio de nada, a Benedicta Sánchez (84), ganadora en la categoría de mejor actriz revelación por Lo que arde, pasando por Julieta Serrano (87), que se llevó el galardón por Dolor y gloria. Ahora se suman a esa nómina Petra Martínez y Celso Bugallo. Ella tiene 77 años y él 74 y los dos tienen algo en común: comenzaron su carrera cinematográfica tarde, ya que consagraron la mayor parte de su vida profesional al teatro.

Es la primera vez que nominan a Petra Martínez. Ella confiesa que es normal, que tampoco ha salido en tantas películas como para que haya pasado antes. Lo dice con el humor que la caracteriza, el mismo que ha tenido siempre y gracias al que se metió al público en el bolsillo en la pasada gala de los Premios Feroz a través de un discurso, casi a modo de monólogo, en el que habló de la masturbación y el Satisfyer.

"Al principio el cine me parecía un rollo. Yo estaba acostumbrada a la marcha, y tenía que esperar un montón de horas para hacer una secuencia. Después estaba todo el tema de las marcas… Tampoco me llamaban los directores y yo no hacía mucho para que me llamaran, hasta que rodé un corto con Mateo Gil, Allanamiento de morada, y le fui cogiendo el gustillo”, cuenta la veterana intérprete.

Estuvo a punto de rechazar el papel protagonista que le ofreció David Martín de los Santos en La vida era eso porque contenía algunas escenas delicadas. Ahora le agradece que fuera lo suficientemente insistente para que lo aceptara. "Cuando lo conocí se me pasaron los miedos. Había una escena de una masturbación que me daba como cosa. ¿Y si me meto en el set y empiezan a pedirme más y termino incómoda? Pero eso no ocurrió y además me ayudó a quitarme de encima muchos tabús".

Petra encarna a María, una mujer que, tras ingresar en el hospital después de un infarto, conocerá a una joven gracias a la que se replanteará su vida, iniciando un viaje de descubrimiento tanto físico como emocional. "La película habla de una cosa muy bonita, que es volver a quererse a una misma. También de la relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo cuando envejecemos. Me parece increíble que la haya escrito un chico joven, porque se adentra a la perfección en los sentimientos de las mujeres de mi generación".

Petra Martínez alcanzó el reconocimiento popular gracias a la serie La que se avecina. Lo que más le gusta de ella es que conecta con todas las clases sociales, algo que siempre ha intentado hacer en teatro junto a su marido, Juan Margallo, en las compañías independientes que dirigían. Y aunque eche de menos esa etapa de juventud, el peso de la censura del momento lo empaña todo.

Repetidor

No es la primera nominación para Celso Bugallo. En 2005 ganó el Goya por su papel de reparto en Mar adentro. Además, es un habitual de las películas de Fernando León de Aranoa, con el que ha trabajo en Los lunes al sol y en Amador, su primer papel protagonista. "Entre nosotros existe un vínculo inquebrantable, casi de parentesco, y siempre que hacemos una película tratamos en armonía de encontrar lo mejor para el personaje". Reconoce que el director le conoce bien y que siempre le encarga papeles que cuadran con su registro, en los que se siente cómodo. Así ocurre en El buen patrón, donde encarna a Fortuna, siempre al servicio de su jefe en la fábrica y leal hasta la médula. Es un papel pequeño al que el intérprete es capaz de dotar de una enorme dimensión. "En realidad no hay papeles pequeños si el compromiso es muy grande", afirma. "Mucho tiempo en una película está bien, pero si estás poco y eres exigente, una cosa compensa la otra". Lo dice un intérprete que se ha convertido en uno de los secundarios de lujo del cine español en películas como La isla interior o en series como Fariña.

Su primera aparición en cine fue en La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda vio una foto suya en la academia de Santiago de Compostela y al ver su cara dijo: lo quiero para el cura de la película. "Entré de la forma más extraña que se puede", bromea. Ya no hace teatro porque, como dice, ahora va todo un poco más lento en su vida por la edad, pero agradece enormemente formar parte de un proyecto como El buen patrón. Él es uno de los intérpretes nominados junto a Javier Bardem, Fernando Albizu, Manolo Solo, Sonia Almarcha, Óscar de la Fuente, Tarik Rmili y Almudena Amor. Todo un récord, prácticamente todo el elenco. "Ha sido un gran trabajo por parte de Fernando León y Luis San Narciso, el director de casting, que supieron elegir a las personas más apropiadas para la película. Así ha quedado algo tan importante y bonito".

