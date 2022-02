Las olvidadas de los Goya: "Estamos en un país donde el humor es patrimonio masculino"

Las estadísticas muestran que la comedia está menos valorada que el drama en España, sobre todo cuando lo protagonizan mujeres

2020 fue el año más 'triste' de la historia: ningún 'cabezón' fue para un papel cómico

Ocho apellidos vascos o Todo sobre mi madre. Requisitos para ser una persona normal o La novia. Carmina y amén o La trinchera infinita. España es un país con las ideas claras, aunque enfrentadas: comedia o drama. Es cierto que no son incompatibles, pero esa brecha se acentúa aún más en el momento de dedicarles algún que otro halago. De siempre, ha dado la sensación de que el llanto, la tensión, el miedo o la tragedia han sido más valorados que la risa. Por ello, la avalancha de nominaciones que El buen patrón ha conseguido en los Premios Goya 2022 ha devuelto la ilusión a quienes tienen el humor por dogma. En total, aspira a 20 estatuillas, lo que ha convertido al relato de Fernando León de Aranoa en la película con mayor número de candidaturas en estos galardones, superando incluso la marca de Días contados, de Imano Uribe, que optó a 19 en 1995.

Este sábado, se enfrentará a nombres de la talla de Maixabel, La vida era eso, Libertad, Madres paralelas, Josefina o Mediterráneo. Y, aun así, parte como la gran favorita: un fervor precedido por el enorme éxito que ha registrado en los Forqué (mejor película y mejor actor) y en los Feroz (mejor película, mejor actor protagonista y mejor guion). "Es igual de complicado hacer drama que comedia. Ahora bien, esta última tiene un extra añadido: sus diálogos deben contar con un plus de ingenio para dar credibilidad a situaciones absurdas. El argumento tiene que estar creado desde una idea original y desde el amor. Y eso es muy difícil", subraya Marcel Barrena, director de Mediterráneo y 100 metros.

Para él, la fortaleza de El buen patrón se encuentra en su capacidad para transmitir emociones: "Tiene una mirada singular, un arte propio. Y eso es lo que hace que se escape de la típica comedia que obedece a una fórmula diseñada para triunfar en taquilla".

La comedia que más cabezones ha recibido, hasta la fecha, es Ay, Carmela. El filme de Carlos Saura se hizo con 13 de los 15 a los que optaba, lo que lo convierte en el segundo largometraje con más estatuillas de la historia tras Mar adentro.

Esto ocurrió en la quinta edición, celebrada en 1991. Ahora, en la número 36, un nuevo título cuenta con posibilidades de superar dicho récord. "Este género no está reñido con la calidad ni con el toque personal del autor. Lo que pasa es que, en nuestro país, durante mucho tiempo hemos hablado de españoladas. Encontrar el tono es muy laborioso: por supuesto, quieres que el espectador se ría, pero tampoco quieres sonar ridículo", explica Arantxa Echevarría. La directora de la multipremiada Carmen y Lola lo tiene clarísimo: "Es un trabajo de bisturí".

Y especifica aún más: "Un caso que se ha dado muy poco en España es el de comedias protagonizadas por mujeres. Algo que, en Estados Unidos, está a la orden del día. Meryl Streep es la reina y sus proyectos se ven en todo el mundo. ¿Por qué aquí no?". Por el momento, ella ya ha dado su primer paso para que esta tendencia cambie: La familia perfecta, la última gran apuesta de Atresmedia, está protagonizada por Belén Rueda.

Esta reflexión encuentra su traducción en un porcentaje: 32,06%. Esta es la proporción de actrices de comedia que ha optado a algún Goya a lo largo de 35 años. Parece una diferencia pequeña… sin embargo, la realidad es que la cifra de premiadas en este género desciende incluso un poquito más. Para ser exactos: 31 de 97. Un dato que podría mejorar si, este sábado, consiguen el galardón Sonia Almarcha (mejor actriz de reparto) y Almudena Amor (mejor actriz revelación). Tan sólo dos candidaturas de las 12 que se destinan a mujeres.

Mujeres: 27,27% de 132 protagonistas

¿Estos apuntes resultan suficientes para confirmar la popular hipótesis de que la comedia es menos reconocida que el drama? ¿Y que las mujeres son menos distinguidas en este campo? Sí y no. A continuación, se reflejan las conclusiones del análisis que se ha realizado sobre la posición que ocupan en los Goya. Para ello, se han estudiado las ediciones comprendidas entre 1987 (la 1ª) y 2021 (la 35ª), determinando qué intérpretes han sido nominados y premiados por sus trabajos en comedia en las tres categorías existentes. Para evitar cualquier tipo de apreciación subjetiva, la calificación de las distintas cintas se ha obtenido de la base de datos IMDb, incluyéndose aquellas que tuviese algún matiz humorístico, aunque también fueran dramas, ciencia ficción, musicales…

“Es como si la comedia fuera inferior. Parece fácil hacer reír porque todos conocemos a alguien que es un experto en contar chistes y no es actor, sino contable, torero, futbolista o médico. Ejecutarla bien requiere unas armas que se adquieren en el medio, no en la barra de un bar”, asegura Llum Barrera, que lleva 27 años de carrera a la espalda. Sus últimas dos incursiones en la gran pantalla han sido La llamada y Xtremo. “Yo interpreto todo tipo de personajes. Me costó convencer a directores y productores de que estaba capacitada para aprender y defender un guion dramático, a pesar de tener una vis cómica”. Nunca ha sido propuesta al Goya.

Esto ha ocurrido 36 veces para una actriz de comedia en un papel protagonista. En tres décadas y media, 132 mujeres han optado al cabezón, de las que sólo el 27,27% lo era por una trama cómica. Entre ellas, Ana Belén (por Miss Caribe), Victoria Abril (por Átame), Concha Velasco (por Más allá del jardín), Julia Gutiérrez Caba (por El color de las nubes) o Silvia Abascal (por La dama boba). De ellas, 12 se lo han llevado a casa: Amparo Rivelles, Verónica Forqué (2), Carmen Maura (3), Ariadna Gil, Cristina Marcos, Emma Suárez, Penélope Cruz (2), Maribel Verdú. La última vez que esta hazaña tuvo lugar fue en 2008.

“A las comedias no se las cuida igual que a los dramas. Hoy por hoy no ocupan el lugar que les corresponde. Yo siempre digo que quien hace bien las primeras puede hacer las segundas sin problema. Al revés, es muy complejo”, sostiene Norma Ruiz, conocida por sus intervenciones en Tensión sexual no resulta o La herencia Valdemar. No obstante, en las últimas temporadas, se ha dejado caer más por la televisión: El pueblo, La que se avecina, Ciega a citas, Algo que celebrar, Supercharly… Jamás ha aspirado al Goya. “Noto que a los hombres les llaman más que a nosotras para hacer diferentes registros”, reconoce. Una sensación que no dista demasiado de la realidad, aunque no resulte demasiado notable: ellos han obtenido cuatro candidaturas y un premio más que ellas cuando han hecho comedia.

52 papeles de reparto

Ahí está, por ejemplo, el llamativo caso de Belén Cuesta, seleccionada en tres ocasiones a los citados premios

La categoría de reparto es la que mejor se ha portado con estas profesionales, que acumulan 52 nominaciones frente a las 55 de sus compañeros. El último galardón lo recibió, en 2021, Nathalie Poza por La boda de Rosa. El filme de Íciar Bollaín partía como una de las favoritas, pero al final sólo obtuvo su reconocimiento en ésta y en mejor canción original. Junto a ella, se han alzado con el trofeo otras 15 compañeras por títulos de comedia: Verónica Forqué (2), María Barranco, Chus Lampreave, Rosa María Sardá (2), Mary Carrillo, Elvira Mínguez, Carmen Maura, Amparo Baró, Penélope Cruz, Carmen Machi, Candela Peña, Terele Pávez y Adelfa Calvo.

“Es imposible gustar a todos. Simplemente, se trata de estar a la altura de lo que uno se exige y ser responsable”, apunta Silvia Abril, que cuenta con 19 películas, dos cortometrajes, nueve series y 24 programas de televisión en el currículum. Sin embargo, tampoco ha sido nunca llamada al Goya. “Nos creemos mejores cuando hacemos llorar, aunque lo difícil de verdad es hacer reír”. Ahí está, por ejemplo, el curioso caso de Belén Cuesta, seleccionada en tres ocasiones a los citados premios: dos de ellas por comedia (Kiki, el amor se hace, La llamada) y una por drama (La trinchera infinita). A pesar del enorme impacto y la buenísima crítica que alcanzó con los dos primeros papeles, se alzó con la estatuilla gracias al último.

El pozo en 'revelación': un 11,11%

En total, se han entregado 27 cabezones desde que se implantó este premio: sólo se lo han llevado tres actrices

En 1995, comenzó a valorarse el trabajo de las profesionales que más han despuntado en el último año. En total, se han entregado 27 cabezones desde que se implantó este reconocimiento. Y sólo tres veces se lo ha llevado una actriz nominada por una comedia. Bueno, comedia-drama. Son Ingrid Rubio (por Más allá del jardín), Natalia de Molina (por Vivir es fácil con los ojos cerrados) y Anna Castillo (por El Olivo), lo que representa un ínfimo 11,11% del total de premiadas y supone que 24 compañeras no terminaron de convencer al jurado. Entre ellas: Lucía Jiménez, Blanca Portillo, María Esteve, Violeta Rodríguez, Luisa Martín, Teresa Hurtado de Ory, Verónica Echegui, Bárbara Goenaga, Yolanda Ramos…

“Muchas personas desconocen la técnica que se necesita para hacer buena comedia”, subraya Olga Hueso, de sobra conocida en el teatro por Lavar, marcar, enterrar, Sister Act, Mamma mia, Pisazo o La madre que me parió. En cine, ha estado a las órdenes de Enrique Urbizo, Pelayo Muniz y Ángel Fernández Santos. Jamás ha competido por el Goya. “Estamos en un país donde el humor es patrimonio masculino. Nos queda bastante por hacer”. Y a este nivel se nota más que en ninguna otra: ellos han acumulado 40 nominaciones y ocho galardones.

¿Una cuestión de cuotas?

Este debate no es nuevo. De hecho, cada vez que se plantea, surge la misma pregunta: ¿es necesario fijar cuotas para asegurar su presencia? Eva Hache lo tiene claro: “No. Es una cuestión de normalidad”. La presentadora ha desarrollado su carrera principalmente en televisión, pero también ha trabajado en varias películas. Ahí están Tiempo después o Locos por el sexo. Tampoco ha sido destacada por la Academia. “Todos nos reímos a diario más de lo que lloramos. Por ello, es posible que la comedia parezca más natural y casual. Es más, no suele funcionar si está demasiado interpretada, de ahí que resulte tan complicada. En cambio, cuando vemos un drama, nos da la sensación de estar presenciando algo íntimo. Quizá, el reconocimiento parta del valor de lo privado, de mirar por el ojo de una cerradura, del pudor ajeno”. Pero no es excusa.

2020, el peor año 2020 fue el peor año de la historia para la comedia: no se nominó a ningún intérprete por este género. Ni hombre ni mujer. Esto sólo ha pasado una vez desde que se inauguraron los premios en 1987. En aquella edición compitieron títulos de la talla de Dolor y gloria (de Pedro Almodóvar), Intemperie (de Benito Zambrano), La trinchera infinita (de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga), Lo que arde (de Óliver Laxe) y Mientras dure la guerra (de Alejandro Amenábar), quedando la comedia reducida en su mayoría a la aplaudida (pero nada laureada) Ventajas de viajar en tren (de Aritz Moreno). A pesar de que es evidente que los datos no pueden empeorar, sí que existen otras ocasiones en las que no se propuso a ninguna actriz de comedia: 11 en la categoría protagonista (1992, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016, 2019 y 2020), seis en la de reparto (1995, 1998, 2000, 2004, 2019 y 2020) y seis en la de revelación (1995, 1996, 2000, 2012, 2016 y 2020). Ellos quedaron menos veces en el olvido: siete, tres y cuatro, respectivamente.

Los datos

Actriz protagonista Número de ediciones celebradas: 35 Total de actrices nominadas para esta categoría en la historia: 132 Número de actrices de comedia nominadas en la historia: 36 (27,27%) Número de actrices de comedia que se llevaron el premio: 12 (34,28%) Última vez que se nominó a una actriz de comedia en esta categoría: 2021 Última vez que ganó una actriz de comedia en esta categoría: 2008

Actor protagonista Número de ediciones celebradas: 35 Total de actores nominados para esta categoría en la historia: 132 Número de actores de comedia nominados en la historia: 40 (30,30%) Número de actores de comedia que se llevaron el premio: 13 (37,14%) Última vez que se nominó a un actor de comedia en esta categoría: 2021 Última vez que ganó un actor de comedia en esta categoría: 2018

Actriz de reparto Número de ediciones celebradas: 35 Total de actrices nominadas para esta categoría en la historia: 132 Número de actrices de comedia nominadas en la historia: 52 (39,39%) Número de actrices de comedia que se llevaron el premio: 16 (45,71%) Última vez que se nominó a una actriz de comedia en esta categoría: 2021 Última vez que ganó una actriz de comedia en esta categoría: 2021

Actor de reparto Número de ediciones celebradas: 35 Total de actores nominados para esta categoría en la historia: 134 Número de actores de comedia nominados en la historia: 55 (41,04%) Número de actores de comedia que se llevaron el premio: 17 (48,57%) Última vez que se nominó a un actor de comedia en esta categoría: 2021 Última vez que ganó un actor de comedia en esta categoría: 2021

Actriz revelación Número de ediciones celebradas con esta categoría: 27 Total de actrices nominadas para esta categoría en la historia: 104 Número de actrices de comedia nominadas en la historia: 30 (28,84%) Número de actrices de comedia que se llevaron el premio: 3 (11,11%) Última vez que se nominó a una actriz de comedia en esta categoría: 2021 Última vez que ganó una actriz de comedia en esta categoría: 2017

Actor revelación Número de ediciones celebradas con esta categoría: 27 Total de actores nominados para esta categoría en la historia: 104 Número de actores de comedia nominados en la historia: 40 (38,46%) Número de actores de comedia que se llevaron el premio: 8 (29,62%) Última vez que se nominó a un actor de comedia en esta categoría: 2019 Última vez que ganó un actor de comedia en esta categoría: 2019

