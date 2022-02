Goyas 2022: cuatro aspirantes a actor revelación que rompen tópicos

5 Se lee en minutos Beatriz Martínez



Es sin duda una de las categorías más caóticas de los Goya, la que corresponde a los mejores intérpretes revelación. En ella conviven todos los espectros generacionales, desde jóvenes que acaban de empezar, hasta veteranos que, por la razón que sea, nunca han sido propuestos para las candidaturas y pueden optar en cualquier momento a pesar de su edad.

Desde el año 2011 se impuso una norma: no se permitiría la participación de menores de 16 años. Hasta ese momento, el ganador de menor edad había sido Andoni Erburu con 10 años, el niño de 'Secretos del corazón', de Montxo Armendaríz. El nominado de mayor edad fue el mítico Walter Vidarte, importantísimo actor, director y dramaturgo que desarrolló su carrera en Argentina y que fue ‘redescubierto’ en nuestro país gracias al thriller rural 'La noche de los girasoles'.

Es también una categoría, la de revelación, un tanto maldita, como demuestra que se haya perdido la pista a muchos de los intérpretes que han sido nominados o incluso a los que han resultado vencedores, ratificando esa máxima de que los Goya no se traducen ni mucho menos en un salto directo a la fama. Sin embargo, lo cierto es que también es la categoría que ofrece una mayor diversidad y en la que se incluyen algunos trabajos nada obvios y muy arriesgados.

Papeles arriesgados

Es el caso de los papeles que interpretan Nicolle Garcia y Jorge Motos en sus respectivas películas, 'Libertad' y 'Lucas'. Ella acaba de cumplir 18 años y no tiene experiencia previa como actriz. Fue seleccionada en las calles de Moravia, en Colombia, mientras patinaba con sus amigas. Él tiene 22 años y sí se ha formado desde que era pequeño. Pueden resultar antagónicos, pero ambos desprenden un mágico magnetismo en la pantalla. Nicolle a golpe de desparpajo, Jorge, a través de una profunda comprensión de su personaje.

"Acepté el reto porque me pareció un regalo poder vivir esa experiencia", cuenta Nicolle García. "Pero tampoco tenía muy claro dónde me iba a meter. Afortunadamente todo me resultó muy fácil gracias a Clara Roquet y a todo el equipo que me acompañó. Me sentía muy identificada con Libertad, pero también con Nora (a la que encarna Maria Morera), porque soy muy tímida y en ese momento me costaba salir de la burbuja de mi infancia".

Jorge Motos, que acaba de estrenar en Netflix 'Feria: Luz oscura', sabía que su papel en 'Lucas' requería de muchas capas para que pudiéramos entenderlo: un adolescente que se siente culpable por la muerte de su padre, que pasa por un momento muy delicado y que entra en contacto con un pedófilo. "Es un personaje muy complejo porque su corazón y su cerebro van en dos direcciones distintas, pero es la clase de retos que me motivan, proyectos complicados y densos, que requieren una construcción y una navegación por mares profundos. Lo de menos es su envergadura económica, si son más grandes como 'Feria' o más pequeños como 'Lucas'". Al joven le hace precisamente ilusión que, siendo una película tan independiente, los académicos se hayan fijado en su trabajo. Además, como es natural de Valencia, celebrará los Goya en su ciudad y con su madre del brazo.

En el caso de Almudena Amor ha sido llegar y entrar por la puerta grande. Este año la hemos podido ver en 'El buen patrón', por la que ha sido nominada, y como protagonista absoluta en 'La abuela', la nueva película de terror de Paco Plaza. Empezó a hacer trabajos de modelo cuando estaba en la universidad, pero nunca se lo tomó demasiado en serio, utilizaba estos momentos para vivir nuevas experiencias y viajar. Creía que su altura, 1,77 metros, sería un impedimento para conseguir papeles, pero fue justo al revés, porque para el cásting de 'La abuela' estaban buscando una actriz con talla de modelo y ella se convirtió en la candidata ideal. Después de la pandemia se incorporó al elenco coral de 'El buen patrón'. Ella es Liliana, una joven que entra a trabajar en la fábrica de Blanco (Javier Bardem) y terminará cayendo en sus redes. ¿O es al revés? "Es lo que me gusta de este personaje, que no sabes quién es el lobo y quién la oveja. Jugaba con esos dos conceptos todo el rato y también con la imprevisibilidad y la inocencia propias de su juventud", cuenta la actriz. "No quería caer en el estereotipo de mujer fatal, de buscona. Me parece interesante que, en lugar de dejarse vencer, saque sus armas. Otra cosa es que esas armas sean lícitas, pero nada en esta película lo es".

Si hay un personaje que quedará en la memoria este año por su aura mítica es el de ‘el Zarco’, el quinqui de 'Las leyes de la frontera', que clava Chechu Salgado en una de las interpretaciones más carismáticas del año. Es su primer papel importante en una película, pero el actor gallego ya había participado en series como 'Fariña' y sobre todo llevaba mucho tiempo en su tierra dedicado al teatro. Reconoce que le gusta hacer de malo. "Me gusta enfrentarme a mí mismo, me gusta sentirme incómodo, hacer cosas que me lleven al precipicio. Los malos te ofrecen salir de tu zona de confort. Y al final, todo el mundo siente fascinación por los antihéroes, aunque yo prefiero el concepto de 'outsider'".

Culpa de 'El Víbora'

Cuando era joven, descubrió en el sótano de su casa unos ejemplares de 'El Víbora' que habían sido de su padre, con historietas como 'Sangre de barrio' o 'Los primos del parque'. "Eran ya los 2000 y no estaba de moda, pero yo conecté con ese universo. Mientras mis amigos escuchaban a Violadores del Verso, yo estaba con Burning. Siempre me ha gustado la estética setentera, las películas de Eloy de la Iglesia, el Jaro en 'Navajeros'. Si alguien me hubiera dicho que haría una película de quinquis en 2021, no me lo habría creído".

Noticias relacionadas