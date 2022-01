Los discos más esperados de 2022

The Cure debe cerrar su largo período de sequía editorial (desde 4:13 Dream, 2008) coincidiendo con su gira de regreso. Un álbum que podría traducirse en dos volúmenes simultáneos, según ha deslizado el cantante de la banda, Robert Smith. También reaparecerán sendos dúos, Tears for Fears y Soft Cell. Roland Orzabal y Curt Smith, con The Tipping Point, 18 años después de su última entrega. Y Marc Almond y Dave Ball, tras dos décadas de parón, con Happiness Not Included. Ambos trabajos saldrán el 25 de febrero.

Están al caer las novedades de John Mellencamp (Strictly A One-eyed Jack) y Janis Ian (The Light At The End Of The Line), ambas el 21 de enero. Una semana más tarde, Jethro Tull, con Ian Anderson portando la llama, romperá una pausa de 19 años con The Zealot Gene, y el ‘bluesman’ John Mayall lanzará The Sun Is Shining Down tras anunciar, a los 88 años, su retirada de las giras. En marzo, Bryan Adams (So Happy It Hurts, 22) y en abril (22), The Waterboys (All Souls Hill). Y sendas novedades en el rock progresivo: Marillion (An Hour Before It's Dark, 4 de marzo) y Porcupine Tree (Closure / Continuation, 22 de junio).