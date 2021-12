'Succession': los 10 mejores momentos de la tercera temporada

La tercera temporada de Succession ha bajado el telón este lunes 13 de diciembre dejando para el recuerdo decenas de situaciones y diálogos que son ya historia viva de la televisión. Momentos entre lo hiriente y lo hilarante que han resumido a la perfección la grandeza (sobre todo la miseria) de la disfuncional familia Roy y sus despiadadas luchas de ego y de poder. Elegimos aquí diez hitos, aunque podrían ser muchos más, de la tercera temporada de esta gran tragicomedia de la crueldad más intolerable (Atención, este texto contiene spoilers).

Kendall comenzará la temporada estando muy seguro de sus posibilidades a la hora de ganar la batalla contra su padre. Aunque no tiene el apoyo de sus hermanos, contratará a la mejor abogada y al mejor gabinete para afianzarse en los medios, y jugará con su entorno a "mal tuit, buen tuit" antes de entrar en una fiesta y gritar frente a los focos su ya famoso "¡muera el patriarcado!" ("Fuck the patriarchy!"). Un mensaje punk que entronca a la perfección con el final de este tercer episodio, cuando sabotee el nombramiento de su hermana Shiv haciendo sonar a través de unos altavoces gigantes Rape Me, de Nirvana, precisamente cuando esta se refiera a los abusos sexuales en los cruceros.

