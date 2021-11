Dwayne Johnson prohíbe las armas reales en sus rodajes después del accidente de Alec Baldwin

Alec Baldwin copó los titulares el pasado 22 de octubre cuando, al disparar una pistola con munición real cuando debería ser de fogueo, mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el rodaje de Rust. Tras el terrible suceso, Dwayne Johnson ha anunciado que dejará de usar armas reales en sus futuros proyectos.

"Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. Conozco a Alec desde hace mucho tiempo. No puedo hablar por otras compañías de producción u otros estudios. Pero, ¿qué deberíamos hacer? En una situación como esta, se aprende de ello", explicó a Variety en la premiere de "Red Notice".

"Creo que hay nuevos protocolos y nuevas medidas de seguridad que debemos tomar. Especialmente a raíz de lo que acaba de suceder. No puedo hablar por nadie más", agregó.

"Pero puedo decir con claridad que cualquier película que hagamos en el futuro en Seven Bucks, cualquier serie de televisión o cualquier cosa que produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto. Vamos a cambiar a pistolas de goma, y nos encargaremos de ello. No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cuesta", adelantó.

