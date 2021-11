Las 42 series que no te puedes perder en noviembre

Los Javis confían en las actrices Ana Rujas y Claudia Costafreda en su primer proyecto como creadoras televisivas, ’Cardo’. / ATRESPLAYER PREMIUM

9 Se lee en minutos Marisa de Dios



Hay historias que no pasan de moda, incluso décadas después de haberse (supuestamente) cerrado. Es lo que demostrarán en los estrenos del streaming este noviembre Dexter e Historias para no dormir, dos series que asustaron (cada una a su manera) en su momento y que regresan después de haber reposado durante años en la nevera. El mes viene también marcado por nuevos episodios de la no tan idílica Vida perfecta de Leticia Dolera, con los cazarrecompensas de Cowboy Bebop de carne y hueso y con Javier Cámara volviéndose a meter en la piel del mezquino Juan Carrasco de Venga Juan. Además, Los Javis se afianzan como productores con Cardo y Amazon Prime Video sigue buscando a la sucesora de Juego de Tronos con una saga de fantasía superventas como La rueda del tiempo.

'HISTORIAS PARA NO DORMIR'

Chicho Ibáñez Serrador aterrorizó a los españoles décadas atrás con sus míticas Historias para no dormir. Amazon y TVE actualizan cuatro de ellas (El doble, Freddy, El asfalto y La broma) de la mano de los directores Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Paula Ortiz y Rodrigo Cortés. Como en la serie original, las tramas y los actores cambian capítulo a capítulo. En uno de ellos, además, Carlos Santos (Los hombres de Paco) se mete en la piel del creador del Un, dos, tres... responda otra vez para recrear el rodaje de una de las historias 40 años atrás. - Día 5. Amazon Prime Video.

'CARDO'

Los Javis confían en las actrices Ana Rujas y Claudia Costafreda en su primer proyecto como creadoras televisivas en una serie que pretende ser el retrato de los excesos de la generación nacida en los años 90, que ha crecido en paralelo al auge de las redes sociales y que intenta suplir las carencias afectivas a través del consumismo y placeres efímeros. La protagonista es María (Rujas), una joven al borde de la treintena sin dinero y con una relación tóxica con el sexo que intenta dar un vuelco a su vida haciendo algo bueno: ayudando a Puri, una mujer de su barrio cuya floristería está a punto de cerrar. - Día 7. Atresplayer Premium.

'DEXTER: NEW BLOOD'

El forense psicópata que no tenía escrúpulos a la hora de acabar con los asesinos que él consideraba que no se merecían vivir vuelve a la carga una década después. El personaje interpretado por Michael C. Hall vive ahora bajo una identidad falsa (Jim Lindsay, en homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay) lejos de Miami, en la pequeña ciudad de Iron Lake (Nueva York). Pero sus instintos asesinos están a punto de volver a salir a la luz por culpa de Kurt Caldwell (Clancy Brown), un tipo que tiene el control del pueblo. Además del protagonista y de Jennifer Carpenter (la hermana de Dexter), estos 10 episodios cuentan de nuevo con el showrunner de la serie original, Clyde Phillips. - Día 8. Movistar+.

'COWBOY BEBOP'

La plataforma hace de carne y hueso los mordaces y despiadados personajes del clásico del anime de Shin'ichirō Watanabe, que aquí ejerce como asesor. Los protagonistas de este western espacial y futurista son tres cazarrecompensas (John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda) que se lanzan a la aventura dispuestos a dar los tortazos que sean necesarios con tal de llenarse los bolsillos atrapando criminales y, de paso, dejar atrás su pasado. Yōko Kanno, la responsable de la excelente banda sonora de la serie original, es también aquí la encargada de la música de esta nueva versión live action. - Día 19. Netflix.

'DOPESICK: HISTORIA DE UNA ADICCIÓN'

Michael Keaton produce y protagoniza esta serie inspirada en el best-seller de Beth Macy que cuenta cómo una compañía farmacéutica desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos: la adicción a los opioides. La acción bascula entre las salas de juntas de las grandes industrias farmacéuticas hasta una castigada comunidad minera de Virginia, pasando por los despachos de la DEA, la agencia estadounidense dedicada a luchar contra el narcotráfico. - Día 12. Disney+.

'YELLOWJACKETS'

Los creadores y productores de Narcos y Narcos: México, Ashley Lyle y Bart Nickerson, están detrás de esta miniserie con cuatro mujeres (Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci y Tawny Cypress) unidas por un traumático secreto del pasado. Veinticinco años atrás, sobrevivieron a un accidente de avión cuando viajaban con su equipo juvenil de fútbol femenino, y lo que ocurrió hasta que fueron rescatadas las marcó para siempre. Solo los flashbacks permitirán averiguarlo en este cruce de Viven y Big Little Lies. - Día 15. Movistar+.

'VIDA PERFECTA'

Después de una primera temporada con una María (Leticia Dolera) desbordada con su inminente maternidad, la protagonista se enfrenta ahora a los sinsabores de la mamá primeriza. Pero su hermana Esther (Aixa Villagrán) y su amiga Cris (Celia Freijeiro) estarán ahí cuando más las necesite... aunque ellas también tienen sus propias crisis. La primera, intentando por primera vez sentar la cabeza y la segunda, con unos experimentos de relación abierta con su marido. El magnífico Enric Auquer sigue en la vida de la protagonista en el papel del inesperado papá. . Día 19. Movistar+.

'LA RUEDA DEL TIEMPO'

Adaptación de la exitosa y longeva saga literaria de fantasía de Robert Jordan (con 14 libros y una precuela), con más de 90 millones de libros vendidos. Dotada de una mitología propia, esta serie llamada a convertirse en el nuevo Juego de Tronos está ambientada en un mundo en el que una poderosa organización femenina, Aes Sedai, controla el monopolio de la magia. A él pertenece Moiraine (Rosamund Pike), una hechicera que se embarca en un peligroso viaje junto a cinco jóvenes, uno de ellos destinado a ser el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad. El Profesor de La Casa de Papel, Álvaro Morte, forma parte del reparto. - Día 20. Amazon Prime Video.

'OJO DE HALCÓN'

La plataforma sigue exprimiendo el filón de los superhéroes Marvel y vuelve a echar mano de personajes del UCM, en este caso el exarquero de Los Vengadores (Jeremy Renner). En la Nueva York después del Lapso, Clint Barton tiene una misión de lo más común: reunirse con su familia en Navidad. Pero un personaje de su pasado no se lo va a poner fácil. Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína, puede ser su as en la manga. - Día 24. Disney+.

'VENGA JUAN'

El mezquino político Juan Carrasco (Javier Bardem) está ahora en lo más alto de su carrera, después de sus vergonzantes anécdotas vividas en Vota Juan y Vamos Juan. Gracias a las puertas giratorias de la política, disfruta de un despacho espectacular y de un sueldazo que ha invertido en mejorar físicamente, luciendo mejor tipín y con pelo. Pero su retiro idílico se ve amenazado por unos papeles que le involucran en una trama de corrupción municipal. En el reparto repiten María Pujalte como Macarena, su directora de comunicación mientras fue ministro; Adam Jezierski, quien fuera su asistente; Joaquín Climent, en la piel del implacable Vallejo; Cristóbal Suárez, como el carismático Recalde; Yaël Belicha como su esposa, y Esty Quesada (Soy una pringada) como su hija. Y se unen Manolo Solo, Ramón Barea y Eduardo Blanco. - Día 28. HBO Max.

Otros estrenos y regresos 'La Garçonne'. En el París de los años 20, una mujer se hace pasar por policía varón para investigar un asesinato en esta miniserie francesa protagonizada por Laura Smet (La dama de honor). - Día 2. Filmin.

'Premisa'. B. J. Novak presenta esta serie antológica centrada en cuestiones morales atemporales. - Día 3. Disney+.

'Dr. Brain'. La ficción coreana cotiza al alza después del boom de El juego del calamar. Coincidiendo con su desembarco en el país asiático, Apple+ estrena esta serie de ciencia ficción basada en un cómic coreano, dirigida por Kim Jee-woon (Dos hermanas, Encontré al diablo) y protagonizada por Lee Sun-kyun, uno de los actores de la oscarizada Parásitos. - Día 3. Apple+.

'Shadow Lines'. Temporada 2. Producción de espionaje ambientada en la Finlandia de la Guerra Fría. - Día 4. Sundance TV.

'Juan Pilila'. Controvertida serie de animación (stop motion) danesa, recomendada para niños a partir de 4 años. Está protagonizada por un personaje con el pene más largo del mundo, que utiliza para salvar al prójimo. - Día 5. Filmin.

'Narcos: México'. Miguel Ángel Félix Gallardo se ha convertido en el líder del cártel de Guadalajara, el más importante del país. No le será fácil mantener el dominio y ampliar su imperio. - Día 5. Netflix.

'Big Mouth'. - Día 5. Netflix.

'Dickinson'. - Día 5. Apple+.

'Grace'. Miniserie policiaca basada en las novelas de Peter James, sobre un detective marcado por la desaparición de su esposa seis años atrás. - Día 5. Movistar+.

'Glória'. Primera serie de la plataforma en Portugal. Thriller histórico ambientado en los años 60, en pleno apogeo de la Guerra Fría, en el pequeño pueblo de Glória do Ribatejo. Allí se encuentra el RARET, un centro de radiodifusión estadounidense que emite información confidencial a sus aliados. João Vidal, un joven ingeniero, perteneciente a una familia acomodada y vinculada al Estado Novo, es reclutado por la KGB. Allí asumirá varias misiones de espionaje de alto riesgo que podrían cambiar el rumbo de la historia portuguesa y mundial. - Día 5. Netflix.

'Day Of The Dead'. Seis extraños intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes. - Día 7. Syfy.

'Arcane'. Serie de animación. La tensión entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun crece debido a la creación en Piltover de algo llamado Hextech que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun que transforma a los humanos en monstruos. - Día 7. Netflix.

'Swat. Los hombres de Harrelson'. - Día 8. AXN.

'Perni'. Henriette Steenstrup escribe y protagoniza esta comedia dramática, éxito de crítica en Noruega, sobre una trabajadora social que debe lidiar con diversos problemas personales. - Día 9. Filmin.

'Intelligence'. - Día 9. Cosmo.

'Departure: máxima velocidad'. - Día 10. Calle 13.

'Chicago Fire'. - Día 10. AXN.

'Rocco'. - Día 11. XTRM.

'Archer'. - Día 11. Movistar+ Series.

'The Shrink Next Door'. Comedia negra inspirada en hechos reales y en un podcast. Narra la extraña relación entre el psiquiatra de los famosos, Isaac Ike Herschkopf (Paul Rudd), y su paciente Martin Marty Markowitz (Will Ferrell). Día 12. Apple+.

'Entrelazados'. Primera serie original de la plataforma realizada en Latinoamérica. Una adolescente siente pasión por la comedia musical y se embarca en un viaje a través del tiempo para unir a su familia y poder cumplir su sueño. - Día 12. Disney+.

'Kamikaze'. Serie danesa sobre una chica que se queda sola en su mansión cuando su familia muere en un accidente de avión. - Día 14. HBO Max.

'Nuestros maravillosos años'. Elmar Fischer (La huella del crimen) dirige este éxito de audiencia alemán que adapta el best-seller homónimo de Peter Prange y relata la historia de la familia Wolf en la posguerra alemana, en los años 40 y 50. - Día 16. Filmin.

'Riverdale'. - Día 17. Movistar Series.

'Los Simpson'. - Día 17. Disney+.

'Hit + Monket'. Serie de animación para adultos salida de los cómics de Marvel. Esta protagonizada por un mono japonés experto en artes marciales que busca vengarse de los humanos que acabaron con su familia. - Día 17. Disney+.

'Slasher: Solsticio'. Tercera temporada de la serie antológica. - Día 19. Dark.

'Power Book II: Ghost'. - Día 21. Starzplay.

'Possessions'. En mitad de una boda las luces se apagan. Al encenderse de nuevo, el novio yace muerto en el suelo y la novia ensangrentada y con un cuchillo en la mano. - Día 23. Filmin.

'Hannah'. - Día 24. Amazon Prime Video.

'Motherland'. - Día 24. Cosmo.

'Gloria'. La vida de una madre de familia se viene abajo cuando su marido desaparece de la noche a la mañana. - Día 28. Calle 13. 

