El ranking definitivo: conoce cuáles son las 7 mejores patatas fritas de bolsa de España

Soria, capital mundial de la patata. Aquí encontramos algunos de los mejores ejemplares del universo así que, ¿cómo no iban a hacer aperitivos de categoría superior? Las de Añavieja están elaboradas de forma artesanal y se fríen en aceite de oliva para lograr que todo el sabor de la patata de la zona no solo no se pierda, sino que se realce. Para todos los que piensan que no puede haber 'terroir' en una bolsa de patatas fritas.