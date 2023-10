Esta es la nueva tarjeta sanitaria de Andalucía: para qué sirve y quién debe solicitarla

Este es uno de los modelos aún válidos de tarjeta sanitaria en Andalucía, pero se están fabricando otras más actualizadas / Cita Previa España

A principios de este año 2023, la Junta de Andalucía advirtió de su intención de renovar las tarjetas sanitarias. El motivo era la incorporación de un pequeño chip "de interfaz dual". Ya funcionaba en las actuales el mecanismo "contactless" (sin contacto) con el que cuentan muchas otras que utilizamos en el día a día, como la mayoría de las tarjetas de crédito y de débito.

Tras esta renovación, la tarjeta sanitaria funcionar tanto con contacto, como sin él. Esta pieza diminuta supone una mejora en la interacción entre el usuario y los centros de salud, puesto que agiliza todos los procesos.

¿Debo solicitar una nueva tarjeta sanitaria?

La Junta de Andalucía explica que no hay que solicitarlas, ya que se harán los envíos sin necesidad de ninguna acción por parte de los pacientes.

Es diferente el caso de quienes hayan sufrido un robo, pérdida o extravío de su tarjeta sanitaria actual, puesto que, de ser así, sí se puede solicitar la versión nueva. Si te encuentras en esta situación, puedes solicitarla por Internet, a través de la plataforma ClicSalud+, que es la Oficina Virtual del Sistema Sanitario Andaluz. Para utilizar esta vía, será necesario contar con una de estas tres formas de identificación segura en la red:

Certificado digital DNIe (DNI electrónico) Cl@ve

Si no estás familiarizado con estos términos también se puede realizar la solicitud de expedición de otra tarjeta de manera presencial en tu centro habitual de salud (de atención primaria), entregando este documento impreso y rellenado.

Además, si te has mudado recientemente, también se deberá hacer de este modo, puesto que el Sistema Sanitario de Salud Andaluz te hará llegar la tarjeta en un plazo de máximo 15 días a la dirección que tuviera registrada en su base de datos. Así, si ahora resides en otro domicilio, debes indicarlo para que actualicen esta información en su red interna y puedas recibir tu documentación correctamente.

De igual modo, deben obtener una tarjeta sanitaria nueva los niños desde su nacimiento. Así, se le podrá asignar tanto un pediatra, como un centro de atención primaria. Para ello, el recién nacido debe estar reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como beneficiario de alguno de sus progenitores. Este trámite se puede hacer en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o presencialmente en una de las oficinas (para ello, hay que pedir cita).

Una vez realizado ese paso, se debe acudir al centro de atención primaria, donde podrás rellenar un formulario de solicitud. Será necesario, asimismo, presentar el documento de identificación del representante legal del menor (padre/madre/tutor legal) y el libro de familia.

¿Sirven las tarjetas sanitarias actuales?

La Junta de Andalucía ha calculado que deben expedirse unas 350.000 tarjetas sanitarias nuevas. De estas, el gobierno autonómico indica que se han entregado por el momento 240.000, por lo que aún falta por fabricar casi un tercio de las que se planificaron. Las autoridades indican que se ha producido esta demora por retrasos en los procesos de contratación pública, pero que se está trabajando con celeridad para alcanzar el objetivo cuanto antes.

Quien aún no cuente con ella no debe preocuparse, ya que, como es la Consejería de Salud quien se encarga de esta tarea, se admiten las tarjetas actuales hasta que el paciente no reciba la nueva. Por otra parte, no pueden estar activas dos tarjetas de forma simultánea, para evitar confusiones. Por ello, en cuanto se está en posesión de la nueva, la antigua deja de ser válida.

¿Para qué sirve la tarjeta sanitaria?

Este documento identifica rápidamente a los pacientes ante el Servicio Nacional de Salud de España (SNS) en general, y el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en particular.

Es importante contar con una tarjeta sanitaria válida por más razones. Se utiliza para acceder a su historial clínico, lo cual contribuye al buen servicio por parte de los profesionales sanitarios, ya que así podrán ver los informes previos realizados por otros especialistas. Además, la tarjeta sirve para la prescripción de medicamentos con receta y para poder adquirirlos después en una farmacia.