Estas son las tres noticias más importantes del día en España

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cuestionado la imparcialidad de cuatro de los cinco magistrados del Supremo que deben revisar su nombramiento por no ser lo suficientemente imparciales. En cuanto a la 'no fusión' del Sabadell con el BBVA, el banco dirigido por Josep Oliu ha desvelado el "texto literal" de la comunicación que envió Carlos Torres, donde se aseguraba que la oferta no podía ser mayor. Además, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado subir el subsidio de paro desde 480 a 570 euros sin pactarlo con la patronal.

Otras noticias destacadas del miércoles 8 de mayo