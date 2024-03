¿Vives de alquiler? Estos son los gastos que debe cubrir el casero

Alquiler en Madrid

Al entrar a vivir en una casa o piso de alquiler, hay una serie de gastos que deben ser cubiertos y, en muchas ocasiones, tanto los propietarios como los inquilinos tienen dudas sobre qué gasto debería cubrir cada uno. Algunos gastos están regulados por ley, mientras que otros se pactan en el contrato. Estos son los gastos que no debes permitir que te cobre el casero si eres inquilino.

Gastos que debe cubrir el casero

Agencia Inmobiliaria

Los honorarios de la agencia no solo no deben ser pagados por el inquilino, sino que es ilegal. Esto es así desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, por lo que el inquilino no debe contribuir de ninguna manera a la hora de cubrir los gastos.

Gastos de la comunidad

En este caso, aunque normalmente estos pagos los debe hacer el casero, no es obligatorio, ya que se puede pactar en el contrato de alquiler.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

Ocurre lo mismo que con los gastos de comunidad, porque se puede pactar entre ambas partes. En caso de no acordarse nada, el propietario se tendrá que hacer cargo.

Seguro de la vivienda

Lo más normal es que el propietario tenga asegurada su casa, por lo que él será el que deba hacer frente a todos estos gastos. Existe la opción de que el inquilino contrate un segundo seguro para sus pertenencias, lo cual tendrá que hacer frente él también.

Suministros

La vivienda debe tener los suministros, como el agua y la luz, dados de alta antes de la entrada del inquilino. De estos gastos se debe encargar el propietario. Sin embargo, y a menos que se haya pactado lo contrario, cuando el inquilino entra él se debe encargar de pagar los gastos derivados.

Reparaciones

Es muy normal que los electrodomésticos de una vivienda en alquiler se deterioren con el tiempo, por lo que alguien se debe encargar de arreglarlos. Existen dos casos para afrontar esta situación, ya que dependiendo del tipo podrán pagarlo tanto el inquilino como el casero. Si los elementos se estropean por el uso o el paso del tiempo, el casero deberá hacerse cargo. Si son pequeñas reparaciones o deriva de un mal uso, el inquilino tendrá que pagar..