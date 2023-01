Juan Aznar, de Mutuactivos: "La concentración en las gestoras seguirá, hay un número muy elevado"

Juan Aznar, Presidente Ejecutivo de Mutuactivos. / Juan Valeiro

En un momento difícil para la inversión colectiva, el responsable de la gestora de Mutua, Juan Aznar, es optimista sobre el ahorro financiero de las familias y resalta la captación neta en terceros, que en dos años ha sido de 1.340 millones de euros y que ha permitido superar el objetivo del plan estratégico un año antes de lo previsto.

Mutuactivos ha dado un salto de gigante en los últimos años, convirtiéndose en la primera gestora independiente de grupos bancarios, con un patrimonio superior a los 7.000 millones de euros en fondos. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué palancas han hecho crecer su negocio?

El gran motor del crecimiento ha sido el fuerte aumento del patrimonio gestionado para terceros, objetivo prioritario de los últimos planes estratégicos. De hecho, el 66% del patrimonio gestionado hoy por Mutuactivos tiene su origen en inversores institucionales, fundaciones, bancas privadas, family office y particulares, y tan solo el 34% del patrimonio corresponde a Mutua Madrileña. En un ejercicio tan complicado como 2022, la captación neta en terceros alcanzó los 740 millones de euros, que, sumados a lo conseguido en 2021, elevan la captación de los últimos dos años a 1.340 millones de euros. Esto supone haber superado el objetivo fijado en el plan estratégico 2021-2023 un año antes de lo previsto.

¿Cómo se presenta 2023? ¿Cuáles son sus mayores retos? ¿Cómo se gestiona con incertidumbre y una inflación todavía elevada?

Uno de nuestros objetivos es impulsar la visibilidad de nuestras capacidades en renta variable. El mercado nos continúa percibiendo esencialmente como una gestora de renta fija, a pesar de que nuestra consistencia y nuestros resultados en el segmento de renta variable son también excelentes. En renta fija, seguiremos poniendo el foco en capturar las ventanas de oportunidad que ha abierto el mercado tras las correcciones históricas de estos activos en 2022. Otro gran reto en el que continuaremos trabajando en 2023 es el de la sostenibilidad. Hemos incorporado recursos humanos y materiales para afrontar este esfuerzo con convicción y estamos integrando la sostenibilidad en nuestros procesos de inversión. En lo referente a mercados, se han unido varios factores que han incidido en un comportamiento excepcionalmente bueno en el inicio de año.

Estamos teniendo un invierno muy cálido en Europa, con un impacto positivo en el precio de la energía, China está reabriendo su economía y los últimos datos macroeconómicos apuntan a una desaceleración de la inflación. Pese a ello, creemos que los bancos centrales seguirán endureciendo las condiciones monetarias, incluso si la inflación sigue bajando, y que los beneficios empresariales van a estar sometidos a una elevada presión, ante la dificultad de trasladar las subidas de costes al precio en un entorno de desaceleración. En este contexto, favorecemos la renta fija como fuente atractiva de rentabilidad. La bolsa se debería comportar bien a medio plazo gracias a unas valoraciones razonables y a una menor presión de los tipos.

¿Cómo les afectan las subidas de tipos? La realidad es que estas alzas, que todavía seguirán, sitúan a los depósitos como un serio competidor para captar el ahorro de los inversores más conservadores.

No anticipo una competencia por parte de los depósitos tan virulenta como la que hubo hace una década en la captación de ahorro, básicamente porque los balances bancarios están hoy mucho más saneados que entonces, y no hay una necesidad tan apremiante de recurrir a la financiación minorista. Si se generaliza la remuneración de los depósitos será con el objetivo de capturar cuota de mercado, y no por una necesidad perentoria, por lo que me extrañaría ver productos extratipados o con rentabilidades artificialmente altas.

Y desde el punto de vista de la inversión, ¿dónde están ahora las oportunidades? ¿Por qué tipo de activos apuestan en la gestora?

El cambio en el contexto de tipos de interés ha mejorado notablemente las perspectivas de la renta fija, activo en el que ahora encontramos buenas oportunidades. Vemos valor, en general, en el crédito y, en particular, en la deuda subordinada, donde las primas de riesgo son muy elevadas. No podemos descartar escenarios en los que se puedan producir pérdidas en el corto plazo, pero pensamos que una cartera de renta fija bien diversificada generará retornos interesantes a medio plazo. En renta variable mantenemos una visión más prudente. Las valoraciones de las bolsas ya incorporan el repunte en los tipos de interés, pero creemos que las estimaciones de beneficios son todavía excesivamente optimistas. En la actualidad estamos apostando por compañías de crecimiento y de calidad frente a las cíclicas. Nos gustan compañías como Colonial, Inditex y Bankinter, en España. Y compañías internacionales como Carl Zeiss, L’Oreal, Kering…

"La pensión debería coincidir con las cantidades aportadas en la vida de cotización" ¿Qué cambios legislativos deben producirse para potenciar la inversión, sobre todo en un panorama de incertidumbre sobre las pensiones como el actual? El sistema público de pensiones está sumamente tensionado, esencialmente por el deterioro progresivo entre el número de cotizantes y el de pensionistas. Desgraciadamente, la última reforma continúa sin abordar los cambios necesarios. No solo ha dado el golpe definitivo al sistema de capitalización individual, que ya en los últimos años mostraba una gran atonía, sino que tampoco parece que el impulso al sistema de empleo vaya a despegar en una economía como la española, cuyo tejido empresarial está formado en gran medida por pymes, sin capacidad real de crear esquemas de previsión complementaria para sus empleados. Para mí, la solución definitiva estribaría en cambiar progresivamente el actual sistema de reparto de prestación definida por uno de aportación definida, de forma que la pensión recibida coincida con las cantidades aportadas durante la vida de cotización, a las que se añadiría la rentabilidad obtenida durante este periodo. Al margen de esto, es necesario revisar el régimen fiscal de las prestaciones: no es lógico que deban tributar íntegramente como si esos ingresos se hubieran generado en el año de la prestación en caso de percepción única, o en cada uno de los años en los que se perciban los pagos periódicos.

¿Qué hay del plan de dar acceso a inversiones no cotizadas? ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué perspectivas manejan para el mercado de activos alternativos? ¿Seguirán lanzando nuevos productos en este campo como han hecho al lanzar su primer fondo de fondos de capital riesgo?

La incorporación de activos no cotizados a nuestra actividad de asesoramiento y gestión discrecional parte de la convicción de que este tipo de activos incorpora un factor de diversificación en cualquier cartera. Para nosotros no se trata de una moda pasajera o de seguir la ola. Creemos, además, que el timing es muy adecuado: la corrección reciente en la mayoría de los activos líquidos arrastrará las valoraciones de los activos privados, y los próximos dos o tres años van a presentar oportunidades que hace apenas unos meses eran impensables. Por ello hemos ampliado el programa de actividades de Mutuactivos para gestionar activos no cotizados. Contamos con las capacidades y la trayectoria del equipo de inversiones no cotizadas de Mutua Madrileña, y vamos a aplicar este know how a una propuesta de valor verdaderamente diferencial respecto a otras alternativas existentes en el mercado. La primera de ellas es el lanzamiento de Mutuafondo Global Ventures I, fondo de fondos de capital riesgo.

¿Cómo ve el futuro de la inversión colectiva? ¿Seguirán creciendo los fondos de inversión? ¿Habrá más concentración en el sector?

Soy muy optimista: la inversión colectiva tiene por delante un fuerte crecimiento estructural, con independencia de la situación de los mercados en cada momento, y va a ir elevando su cuota en el total del ahorro financiero de las familias. Es cierto que este crecimiento viene acompañado de una elevada presión en márgenes, por lo que es previsible que dentro de unos años el volumen de activos gestionado en inversión colectiva sea muy superior al actual, pero con unos resultados agregados para el conjunto del sector parecidos a los de hoy. La concentración del sector va a continuar: exceptuando a las mayores gestoras, hay un número excesivamente elevado de entidades, algunas de la cuales no tienen tamaño suficiente o un modelo de negocio verdaderamente diferencial. Sin estos atributos, tendrán dificultades, no ya para crecer, sino para sobrevivir.

En los últimos años, Mutua ha realizado varias adquisiciones en el mercado, tanto entidades de banca privada [Alantra WM y Orienta Capital] como gestoras de fondos [EDM y Alantra AM]. ¿Cuáles son las claves de este crecimiento inorgánico? ¿Seguirán creciendo con nuevas compras?

Todas las entidades que hemos incorporado a nuestro perímetro comparten unas características comunes: se trata de modelos de negocio complementarios con el nuestro; son entidades con un fuerte reconocimiento de marca en sus ámbitos de actuación; y, lo más importante, existe una elevada sintonía con sus equipos directivos. La generación de valor futuro no se basa en extraer sinergias de costes sino en dotar a estas firmas de los medios y recursos necesarios para acelerar su crecimiento. Respecto a nuevas operaciones, no descartamos que pueda producirse alguna más en el futuro, pero únicamente estudiaremos opciones que complementen nuestras capacidades actuales.

La gestora comenzó operando como entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña, pero pronto abrió sus productos a inversores particulares (institucionales y minoristas). ¿Cómo lo han conseguido sin contar con una red de oficinas, como sí tienen los bancos?

El rasgo principal de nuestra propuesta de valor y, consecuentemente, de nuestro crecimiento, gira en torno a dos conceptos estrechamente vinculados: independencia y alineación de intereses. Nadie, fuera del departamento de inversiones, determina qué activos tienen que entrar en nuestras carteras; tampoco tenemos una red que condicione qué producto hay que lanzar, cuánto hay que vender, o a qué precio. La alineación de intereses es manifiesta cuando Mutua Madrileña es uno de los principales inversores en nuestros fondos.

Mutuactivos ha registrado un buen 2022 en materia de pensiones, un área sometida a grandes presiones, tanto en la parte pública como en la privada. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Mantiene perspectivas de crecimiento en este segmento?

Uno de los objetivos del Plan Estratégico 2023 estriba, justamente, en potenciar de forma decidida los esquemas de ahorro provisional en colectivos y empresas. Y lo estamos consiguiendo. A pesar de la difícil coyuntura, marcada por la última reforma fiscal, que ha restado atractivo a los planes individuales y al entorno complejo de mercados, hemos cerrado 2022 con un crecimiento importante. Estamos impulsando la gestión de pensiones con un enfoque de ciclo de vida, que tiene en cuenta el horizonte de jubilación de la persona. Cuanto más dilatado sea este, mayor será la proporción de activos de riesgo en la cartera, proporción que irá disminuyendo con el paso del tiempo, para evitar el riesgo de pérdidas en el patrimonio consolidado a lo largo de muchos años en las últimas etapas de vida activa.