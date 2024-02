Roberto Sánchez: la voz sin etiquetas

Confiesa que "prácticamente hasta ayer", cuando lo presentaban como escritor, se sorprendía, porque él se siente "ante todo periodista". Pero tras casi una decena de libros de suspense publicados, Roberto Sánchez (Barcelona, 1966) empieza a acostumbrarse. "Como muchos periodistas, hay un momento en que piensas en escribir. Yo tardé bastante, soy de práctica tardía [su primer libro, 'Asesinos de series', es de 2018], que no de vocación tardía –puntualiza–, pero antes no me sentía preparado para ofrecer al lector algo digno de lo que sentirme orgulloso".

Estar al frente cada madrugada de 'Si amanece nos vamos' en la SER –en esta segunda etapa, desde 2021, y antes, de 1994 a 2012– y sobre todo plantear cada día a los oyentes 'El juego de los detectives', una de las secciones más exitosas, le dio "músculo" para sentarse ante la página en blanco. O, mejor dicho, la pantalla en blanco: «Para mí, la democratización del móvil fue clave a la hora de dar el paso, porque escribo mucho en el 'smartphone' y el iPad. En el metro, cuando voy de casa a la radio y de la radio a casa, y en el AVE, cuando viajaba de Madrid a Barcelona cada fin de semana".

Juego marca de la casa

El último libro nacido de esos trayectos es 'Líneas cruzadas', la historia de Ricardo Santos, un periodista y escritor que huyó de la capital catalana ante el auge del independentismo y que tras años de autoexilio vuelve a su ciudad, donde la mujer de la que siempre ha estado enamorado le pide ayuda para su hijo, un CDR. Como en otras novelas anteriores, el autor comparte iniciales con el protagonista, "un juego que surgió de casualidad" y que ya es marca de la casa. "Aunque coinciden datos biográficos y las iniciales, no soy yo –subraya–. Si fuera actor, podría representar a mis personajes, porque o tienen algo de mí o conozco a alguien que puede pensar o actuar de la misma forma, pero eso es todo".

Hay una diferencia evidente entre Ricardo Santos y Roberto Sánchez: este último no abandonó Catalunya por el 'procés', la profesión encaminó sus pasos hacia Madrid. Empezó en Radiocadena Española y COPE Sabadell, y desde 1988 trabaja en la SER, donde comenzó como becario. Ha sido delegado de Radio Valencia 2, presentador ocasional de 'Hoy por hoy', subdirector de 'La ventana' y conductor de programas televisión –'Supercampeones' (Telemadrid), '6,25' (TVE) y 'En el candelabro' (Telecinco)–, pero su voz está ligada a Si amanece nos vamos, 'morning' por el que ha recibido una Antena de Oro (2002), un Ondas (2009) y un Micrófono de Plata (2009).

Contra la estigmatización

El locutor vivió los años duros del 'procés' "fuera, a 600 kilómetros", pero como barcelonés lamenta que las instituciones catalanas se olvidaran de "gestionar el día a día". "Pusieron la política por encima de las personas, que seguían teniendo problemas para comer, para encontrar trabajo, para ser operadas… Los políticos estaban ciegos. También los de Madrid dieron la callada por respuesta a la ciudadanía, con indolencia y soberbia, al pensar que era una rabieta adolescente, una fiebre que pasaría por sí sola". A veces, ofrecer esta misma opinión en público o en las redes ha dado lugar a feroces críticas, pero él reivindica el derecho a disentir. "Pensando y diciendo lo mismo, en Madrid puedo ser visto como un peligroso catalanista nacionalista, y en Barcelona, como un facha o un 'botifler'. Y me niego, me rebelo contra la polarización, la estigmatización y las etiquetas que te pone el resto".

Quizá por eso ha escrito un libro para recordarnos que "aún hay solución", que "no somos banderas con patas". "Hubo un momento que temí que la crispación arrasara con el patrimonio social de Catalunya: la Catalunya del diálogo, la Catalunya del oasis, la Catalunya como tierra de acogida… La herida sigue latente, pero soy optimista y creo que podemos cerrarla".