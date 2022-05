Lucía Dominguín: "Se aprende mucho cuando lees con pasión"

Lucía Dominguín. / MIGUEL GONZÁLEZ

P. Creció en el hábito de la lectura. ¿Fue un tema de su madre?

R. Sí, leíamos los libros que tenía mi madre de mitología griega, los libretos de las óperas, o Tintín, las aventuras de Los Cinco (Enid Blyton) y los cómics italianos que ella coleccionaba. Ya con mis hijos pequeños nos sentábamos alrededor de la mesa o frente a la chimenea a leer. Ahora también lo hago cuando pillo a alguno de ellos. Leemos en modo audio libro y luego hay debate. El último fue con mi hijo Olfo, leímos El hijo del Capitán Trueno, de mi hermano Miguel. Es interesante y curioso leer una historia de la que has formado parte.

P. ¿Algún relato le ha causado risa y llanto a la vez? O angustia.

R. Llanto y risa El humor de mi vida, de Paz Padilla. Lo que cuenta me llegó muy adentro, entendí mis procesos de duelo, con risas y pena, de lucha, de indiferencia. Si se trata de angustia, La Metamorfosis de Franz Kafka

P. A veces hay que establecer un duelo con las frases.

R. Claro, a veces me peleo con las palabras y he de leer un capítulo dos o tres veces porque necesito exprimir y asimilar todo para disfrutar la lectura. Es que es básico leer y comprender para salir de tu entorno, para amar, cocinar, viajar y sobre todo para soñar y para tu crecimiento personal, pues no es lo mismo un libro leído a los dieciséis años que a los cuarenta.

P. ¿Ese título que no olvida?

R. El Perfume de Patrick Süskind, por la forma en que la historia te lleva a lugares que intuyes terroríficos, pero tan bellos como prohibidos. La descripción de los olores y sabores es impactante. Ahora estoy con El libro Tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rimpoché. Es enseñanza, cultura desconocida, opción a una nueva creencia, proyección de vida y preparación a la muerte, que a mi parecer es muy importante en estos momentos de futuro incierto. No es nada depresivo, es un libro de enseñanzas divinas y muy intrigante.

P. ¿Lee en italiano, su idioma materno?

R. En una época de amor apasionado leía prosa en italiano, y devoraba libretos para escribir poesía. Se aprende mucho cuando lees con pasión.

P. ¿Discrimina géneros o lee un poco de todo?

R. No, depende del momento y de lo que vengan contando, de las ganas que yo tenga de reír o llorar. Me gustan las biografías, por ejemplo, me impactó la de Leonor de Aquitania mujer fuerte, amante de sus principios, defensora de los trovadores, vegetariana. También he leído guiones de cine, discursos, ponencias. Lo que no leo son diarios, dejé de leerlos en el siglo pasado porque las noticias son sopa de letras.

