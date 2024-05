Un soltero de 'First Dates' rechaza a su cita por tener los labios pintados: “Si me gritas, me pongo a llorar”

León y Carolina se han conocido en 'First Dates'. Ambos han tenido una velada agradable durante la cena donde se han podido entender a la perfección, mucho más después de saber que ambos incluso tienen gustos musicales muy parecidos. La cita ha transcurrido bien, sin embargo, en el último momento ha tenido un desliz que ha hecho que saltaran las chispas entre ambos.

'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión española. Es difícil encontrar a alguien que no haya visto alguna vez una cita completa del programa. Ya sea por la espontaneidad o la peculiaridad de alguno de sus comensales. Este programa se emite 6 días a la semana y tiene una temática fija que apenas ha variado con el paso de los años debido a su continuo éxito.

La cita de León y Carolina

León, es cantante y guitarrista y llegaba al programa de Carlos Sobera, en busca de una chica tranquila y con la que conectar. Sin embargo, su cita, Carolina, ha superado sus expectativas con creces. A ella también le gusta la música y de hecho es cantante, además algo que ha dejado que sepa su cita es que es sensible y que odia discutir, “si me gritas, me pongo a llorar”.

Carolina estaba superrelajada y sintiendo que León le transmitía mucha tranquilidad y relajación. Tras la cena, ambos han ido al reservado, donde León ha empezado a tocar la guitarra. Algo que ha hecho que la situación mereciera un beso. Sin embargo, aunque Carolina quería dárselo, León la ha frenado por completo y no le ha dado el beso porque "llevas los labios pintados". Algo que ha dejado descolocada a su cita.

A pesar de ese pequeño desliz, ambos han querido tener una segunda cita y seguir conociéndose.