Ana, de 'La Isla de las Tentaciones 7', habla sin tapujos de sus retoques estéticos: "Soy adicta a la sensación de tener la piel superestirada"

'La Isla de las Tentaciones 7' ha terminado y con ello algunas historias de parejas que han pasado por esta edición. Sin embargo, este no era el caso de Ana y Borja, que, aunque se tentaran con los solteros al máximo, decidieron irse juntos de República Dominicana pensando que eran el uno para el otro.

Ana ha sido una de las más alabadas y criticadas en el concurso, por un lado, su madurez ha sido de destacar al hablar de todos los vacíos que sentía con su pareja, pero por otro, nadie entendía que cayese en las palabras de Napoli, que repetía el mismo modus operandi que tuvo con Naomi.

Después de salir de 'La Isla de las Tentaciones' la concursante se abría un canal en 'Mtmad'. En uno de esos capítulos se lanzaba a hablar con naturalidad de sus retoques estéticos e intervenciones quirúrgicas, recalcando que no entendía el tabú que giraba en torno a estos temas.

"Posiblemente me he pasado un poco"

Sin filtros y acercándose a la cámara, Ana Solma ha enseñado su gran cambio físico a partir de varias fotografías en 'Mi momento'. El dato más revelador que ha compartido giraba en torno a dos rinoplastias: "He tenido que pasar por quirófano dos veces. Cuando me abrieron vieron que tenía los cartílagos rotos y me lo tuvieron que reconstruir. Al año me volví a operar para acabar de rematar".

Lejos de excusarse en la salud, la novia de Borja González no ha tenido ningún problema en admitir que se ponía ácido hialurónico habitualmente y que le encantaba la sensación que ello: "Soy adicta a la sensación de tener la piel superestirada". También ha admitido que cree que se ha pasado un poco con los labios, aunque finalmente se convence diciendo que es algo que realmente le gusta: "También llevo hechos los labios, es algo que me gusta aunque posiblemente me he pasado un poco".

Ana terminaba diciendo que no entendía a la gente que no era transparente con estas cuestiones, dejando claro que los retoques estéticos están para vernos mejor. Eso sí, la exconcursante recalcaba lo importante dejar pasar el tiempo entre intervención e intervención.