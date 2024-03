Sube la bronca entre Risto Mejide y Óscar Puente: "¿Le hago un dibujito en la libretilla de Koldo?"

Risto Mejide y Óscar Puente han sido los protagonistas principales de una nueva polémica que cada vez involucra a más personas en la red social X (antes Twitter). Todo ha comenzado a raíz de la figura del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, denunciado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros.

Esto ha hecho que tanto presidenta como su pareja se encuentren en el punto de mira, con el inesperado respaldo de Risto Mejide en 'Todo es mentira'. Con un rifirrafe que ya había comenzado ayer tras las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Risto y él continúan lanzándose dardos cada vez más envenenados en la red social.

Twitter como campo de batalla

La bronca que no hacía más que empezar ayer con un toque de atención del ministro a Risto Mejide, hacía que Puente aprovechase para desvelar la llamada que recibió ayer 'Todo es mentira'. "Has amenazado por tuiter a un ministro del gobierno de España. Con otros no te atreverías. Ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó a esta señora para que defendieseis a Ayuso. Si lo sabemos es porque lo contó ella. Todo es mentira. Empezando por vosotros", espetaba Puente en su cuenta de X.

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha hecho que la conversación continúe hoy. Un usuario de X ponía sobre la mesa que, lo que pasó en su día relativo al director de comunicación del PSOE sí que interesó bastante a Risto, publicándolo en su programa y afeando el "no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa" del director.

Sin embargo, ahora su lado reivindicativo no parecía salir tras lo de Miguel Ángel Rodríguez, y se excusaba diciendo que este no llamó directamente. Ha estallado contra un usuario de X espetando un crudo: "¿Lo entiendes ahora? O te hago un croquis...". En ese momento entraba Óscar Puente en la conversación, destapando a través de su cuenta: "Miguel Ángel Rodríguez no llamó directamente. Lo hizo en diferido, en forma de simulación, de lo que viene a ser una llamadita para que defendáis a la sátrapa".

"El ministro necesita un croquis"

Ahora era Risto el que desmigaba el conflicto y, en tono de burla, le presentaba el mítico croquis a Óscar Puente, a ojos de todo el mundo: "Si es que hubo llamada, que no lo sé, MAR llamó a la 'jefa de contenidos' de la cadena, la cual jamás sucumbió a la presunta presión, pues nunca nos trasladó la existencia de esa llamada". El periodista continuaba diciendo que el director de comunicación del PSOE escribió directamente al programa con una amenaza que acabó en disculpa: "Por eso lo hicimos público. Porque supimos de esa amenaza. Lo pilla ahora? Le hago un dibujito en la libretilla de Koldo?".

Las directrices que ha desvelado Óscar Fuente

Finalmente, y tras esa apelación al Caso Koldo, Óscar Puente desvelaba un mensaje que llegaba a su teléfono de una persona que trabaja en Mediaset este martes a las 15:41 horas: “En Mediaset, la directora de comunicación, Sandra Fernández, exdirectora de medios de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha dado orden que la línea editorial sea exculpar a la presidenta de toda responsabilidad. Ahora en el programa de Risto Mejide ya lo están tratando así. Hasta Verónica Fumanal ha seguido el relato. Miguel Ángel Rodríguez ha hablado hoy con Sandra Fernández para pedirle que sigan está estrategia”.

De momento no hay más mensajes de Risto Mejide y parece que el conflicto se acaba con los datos que ha desvelado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, dando por entendido que el periodista estaba siendo parte de una estrategia de la que ha querido lavarse las manos.