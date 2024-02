'Bailando con las estrellas', 'Atrapa un millón' y la final del Benidorm Fest compiten hoy por la audiencia

Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, el cuarto programa de 'Bailando con las estrellas'. El deportista Dani Caverzaschi, primer tenista español en conseguir un diploma paralímpico, va a ser bailarín por una noche en 'Bailando con las estrellas': "Me encantan los retos". "He flipado con María Isabel, con Adrián Lastra y con Athenea Pérez y yo también quiero, aunque no tengo ni idea de baile... por ahora", confiesa antes de estrenarse como bailarín. Dani será el segundo artista invitado de 'Bailando con las estrellas' después de que, la semana pasada, Jesús Álvarez abriera esta sección especial del programa en la que otras estrellas se suben a la pista de baile.

Antena 3 emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Atrapa un millón'. Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, 'Atrapa un millón' pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa. El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al 'Todo o nada': sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa. A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

La 1, rumbo a Eurovisión

La 1 opta, a partir de las 22:00 horas, por la gran final del Benidorm Fest 2024. En total, son ocho los artistas que compiten esa noche por obtener un pase para Eurovisión. En unos días, la fecha clave marcada en nuestros calendarios nos dará el nombre de quién tomará el relevo de Blanca Paloma en la 68.ª edición del Festival de la Canción. La elección del representante de España en Eurovisión está llena de emoción y tú podrás formar parte de ella dando tu voto a tu artista favorito, ya que el festival de música cuenta con un sistema de votación mixto entre jurado profesional (nacional e internacional), televoto y jurado demoscópico. Y para ir abriendo apetito, Benidorm Calling tiene preparado un programa muy especial donde contará con la información más jugosa entre bastidores. Será a partir de las 20:30 horas en plataforma online que quieres. Además, después de la final, La noche del Benidorm Fest dará voz a esas impresiones, sensaciones y entusiasmo de los participantes.

Michael B. Jordan sigue los pasos de Rocky en Cuatro

Cuatro apuesta, a partir de las 22:00 horas, por la película 'Creed. La leyenda de Rocky'. Adonis Johnson no llegó a conocer a su famoso padre, el campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre, por lo que pone rumbo a Filadelfia, el lugar en el que se celebró el legendario combate de Apollo Creed con un prometedor y duro rival llamado Rocky Balboa. Una vez en la ciudad del amor fraternal, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. A pesar de que este insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía Apollo, su gran rival que terminó por convertirse en su mejor amigo.

laSexta emite, a partir de las 21:45 horas, una nueva entrega de 'laSexta Xplica!'. José Yélamo entrevista y repasa la actualidad junto al portavoz nacional del PP, Borja Semper, dará voz a agricultores y ganaderos para intentar tratar de buscar una solución al problema y las protestas del mundo del campo. Además, el programa debatirá sobre el récord de beneficios de los grandes bancos, pese a sus quejas por el impuesto a la banca y analizará, junto a políticos, expertos y periodistas, el clima de alta tensión que vive la política española y todas las claves del futuro de una legislatura que atraviesa momentos decisivos y del revés de la Ley de Amnistía.