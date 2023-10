La reacción de una soltera de First Dates ante la iniciativa de su cita de pagar a medias: "Tú eres un rata"

Adeline y Ricardo en su incómoda cita de First Dates / CUATRO

Una soltera no puede evitar sorprenderse cuando su cita, un caballero de 55 años, no tiene intención de invitarla a cenar. La poca chispa que ha habido entre los solteros tampoco ha ayudado a que se desenvuelva mejor la cita.

Adeline ha aparecido en el restaurante de First Dates definiéndose como una mujer a la que le gusta pintar y disfrutar de su soledad. Es profesora de inglés y sus orígenes son algo peculiares: nació en el Congo Belga, se fue a Marruecos y se crió en Argel.

En el amor no ha tenido mucha suerte, pues se ha casado dos veces y ninguna ha sido la definitiva.

Al aparecer Ricardo, rápidamente ha afirmado que no se fijaría en él. Además, se ha escandalizado cuando este le ha dicho que se dedicaba a la democracia y vivía en un pueblo pequeñito de Valencia. Adeline ha dejado bien claro: "Antes me voy a un convento y me ligo al cura".

Ricardo se ha presentado como un hombre que presta atención a las energías y a las cosas sencillas de la vida. Le ha gustado la sonrisa y la alegría de Adeline, pero no ha sido correspondido.

El amor se resiste a Adeline

La soltera le ha contado a Ricardo que estaba en busca de una relación seria y que tenía tres hijos. Sin embargo, Ricardo parecía estar en otra sintonía, pues más que una relación seria buscaba una compañera.

Entre los intereses de Ricardo se encontraba la meditación y al sacarle el tema a Adeline esta no ha podido evitar pensar que no concordaban en absoluto: "Me pone nerviosa".

Con una Adeline que establecía que no se iría con Ricardo a Valencia ni aunque de amor se tratase, la cita ha transcurrido de manera algo incómoda para los dos. Ninguno entendía la ironía del otro y no terminaban de entenderse en cuanto a aficiones y amor se trataba.

Noticias relacionadas

Ha sido al momento de pagar cuando Adeline se ha sorprendido más que con cualquier otra confesión de Ricardo durante su cita. Los dos acordaban pagar a medias pero Adeline esperaba un gesto más caballeresco: "Has cumplido los 55 y te acoges al feminismo para pagar, tú eres un rata", sentenciaba.

Ninguno de los solteros daba pie a que hubiese una segunda cita, así, la pintora se iba a disfrutar de la soledad a su casa y Ricardo volvía a su pequeño pueblo de Valencia sin alguien que le acompañase.