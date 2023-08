La inesperada reacción de Roberto Leal en 'Pasapalabra' tras la corrección de Fer: "¿Me estás dando clases?"

La reacción de Roberto Leal ante las correcciones de un concursante / Antena 3

1 Se lee en minutos P. T.



Los momentos divertidos no faltan en 'Pasapalabra', especialmente cuando la química entre Roberto Leal, los concursantes y los ayudantes famosos, se hace notar. Y es que, fue en el programa del pasado 9 de agosto cuando en la prueba 'El Rosco' se vivieron algunos momentos para el recuerdo del formato. Todo comenzó con la intervención de la ayudante Verónica Hidalgo, que animó a Fer tras comunicarle que se encontraba a tres respuestas de los 712.000 euros.

Acto seguido, el concursante gallego comenzaba a hacer una serie de gestos y señales tratando de imitar los que estaba haciendo el presentador, y de los que nadie se había percatado. Fer, completamente atónito preguntaba al conductor "¿Qué me dices?", a lo que Roberto Leal le contestaba que estaba intentando preguntarle al jugador por las posibilidades que él mismo veía para llevarse el bote esa tarde.

Fer le pregunta a Roberto Leal si estaba en plano

Noticias relacionadas

Y es que, el momento de tensión llegaba cuando el concursante le daba una memorable lección a Roberto Leal sobre cómo se debe comportar un presentador: "Pero esto en televisión no lo pillan… ¿Estabas en plano?” comenzó diciendo el gallego. Instantes después, un Roberto Leal de lo más irónico y divertido le preguntó de vuelta al concursante por su inesperada intervención: "¿Me estás dando ahora clases?”, ante lo cual todo el plató estallaba en risas y aplausos.

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.