Roberto Leal, presentador de Pasalabra.

1 Se lee en minutos D. Muñoz



Roberto Leal es uno de los presentadores más carismáticos y más queridos de la televisión. La simpatía que gasta cada tarde en Pasapalabra le ha hecho ganarse a la audiencia y a todos los invitados que acuden al concurso más visto de la televisión en España. Y con la visita de la cantante Natalia pudo verse el buen rollo con Roberto Leal.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.

El break de Roberto Leal

Noticias relacionadas

Es habitual que los invitados de Pasapalabra compartan en sus redes sociales un mensaje de cariño al programa cuando acuden, pero Natalia fue un poco más allá. La cantante subió un storie en el que se reía junto a Roberto Leal y le pedía que hiciese un poco de break: "Quería que Roberto me hiciese un poco de break. Siempre hace el mismo paso, ¿lo sabéis, no?". Y Roberto Leal siguió la broma de Natalia para confesar: "35 años haciendo lo mismo".

El éxito de Pasapalabra también se debe mucho a la sintonia que demuestran los concursantes con los invitados y con el presentador del programa.