La divertida anécdota de Roberto Leal con Yolanda Ramos en Pasapalabra

Roberto Leal cuenta lo que le pasó con Yolanda Ramos cuando coincidieron en ’Tu cara me suena’. / ANTENA3

2 Se lee en minutos H.G.



El pasado miércoles 3 de agosto, Moisés y Fer alcanzaron una cifra muy especial en 'Pasapalabra'. Los dos concursantes vivieron su duelo número 50 en el formato de Antena 3, donde ambos luchanpor un bote que ya asciende a más de 682.000 euros. El programa continúa imparable batiendo récords de audiencia casi cada tarde gracias a su nuevo dúo estelar de concursantes. Y, por supuesto, gracias también a sus invitados de lujo.

En este sentido, en el programa de este miéercoles 9 de agosto, los focos han recaído sobre Abril Zamora, la gran invitada del día, quien será profesora en la próxima edicitón de OIperación Triunfo 2023 en Prime Video.

Su presencia ha supuesto el debut de la actriz en Pasapalabra como nueva ayudante de Moisés y Fer. Una prueba que ha superado con nota, con un estreno insuperable en el que incluso ha ganado en ‘La Pista’ a Víctor Gutiérrez, uno de los imbatibles en esta prueba como él mismo había presumido al comienzo del programa.

La anécdota de Roberto con Yolanda Ramos

La visita de Abril Zamora no solo ha sido todo un éxito, sino que ha permitido a la audiencia vivir un momento de lo más divertido. Y es que antes de ‘El Rosco’, Roberto Leal le ha preguntado a la actriz por sus proyectos, entre los que se encuentra ‘Un nuevo amanecer’.

“Está siendo una fantasía”, ha asegurado la actriz sobre esta nueva serie de comedia e Atresplayer, dirigida por José Corbacho, que también cuenta con Yolanda Ramos entre el reparto. Una coincidencia que ha recordado a Roberto Leal una anécdota que vivió con la veterana actriz y que ha hecho las delicias del público.

Noticias relacionadas

"¿Cómo es trabajar con Yolanda?", ha empezado preguntando Roberto, quien ha añadido que cree que es "una de las personas más divertidas que me he encontrado en mi vida". Una opinión compartida por Abril: "Es que no hace falta que haga nada, habla y ya te resulta divertida. Me cuersta no reirme en las tomas con ella".

La conveersación ha continuado un rato hasta que Roberto le ha pedido a Abril que, dirigiéndose a la cámara, le dijese a Yolanda Ramos que vaya al programa. "Este año tiene que volver, porque ya la echo mucho de menos", ha afirmado el presentador de Pasalabra. "Me la encontré en 'Tu cara me suena', le pregunté 'oye, cómo lo he hecho', y se rió en mi cara", ha cerrado Roberto con esta anécdota que ha despertado las carcajadas de los presentes.