Lilit Manukyan enmudece en ‘El cazador’ por el mensaje de una concursante: “Me ha dejado sin palabras”

Un momento de ’El cazador’

'El cazador' recibe cada tarde a una serie de concursantes dispuestos a ganar el premio que está en juego. Pero además, algunos de ellos aprovechan para lanzar alegatos desde la televisión pública. Es lo que ocurrió en la entrega del viernes 18 de noviembre, cuando Inma quiso lanzar un emotivo mensaje dirigido a Lilit Manukyan.

Antes de enfrentarse a la 'cazadora', la profesora de Orientación Laboral, Empresa y Economía le dedicó unas palabras: "Me fijo mucho en la expresión del rostro y el tuyo es muy solemne, muy serio. Pero tengo que decir que admiro tu capacidad y tu sabiduría".

La aspirante no se quedó ahí y quiso compartir algunos de los valores que les transmite a sus alumnos: "El primer día, cuando llego a mi instituto, lo primero que les digo es que el conocimiento es libertad". "La sabiduría es magnífica y tú nos haces una demostración todos los días. Es un placer y un honor competir contigo", aseguró ante su rival.

Lilit, que escuchó con atención a Inma, le dio las gracias y confesó que la había dejado "sin palabras". "Ya venía un poco nerviosa y me ha gustado mucho su discurso", aseguró la 'espía' del concurso producido por Mediacrest.

Durante el transcurso del programa, Inma también habló sobre su situación personal: "Como muchas mujeres, estoy divorciada y he tenido que vender mi casa porque confío en que el conocimiento es libertad". "Mi hija mayor está fuera estudiando, quiere ser cirujana. Es muy buena estudiante y le quiero dar todo. La pequeña roza las altas capacidades y sus profesores me han dicho que la lleve a un colegio especial. Me he visto en la tesitura de vender mi casa, a ver si el programa me ayuda un poco", explicó.

Noticias relacionadas