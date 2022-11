La Fiscalía pide prisión para José María López en el inicio del juicio por abusos a Carlota Prado en 'Gran Hermano'

2 Se lee en minutos Redacción Yotele



El juicio por los presuntos abusos sexuales a Carlota Prado en el programa de Telecinco 'Gran Hermano Revolution' ha comenzado este jueves en una primera sesión en la que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión para José María López, principal procesado en la causa, además de una indemnización de 6000 euros por daños morales.

El Ministerio fiscal también solicita una indemnización idéntica a Zeppelin, productora del programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición de las imágenes grabadas a la afectada en el confesionario, por lo que la petición suma una cantidad global de 12.000 euros.

La petición de la Fiscalía también se produce después de que la defensa del acusado y la Fiscalía no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad, algo que hizo que se retrasase el inicio de la sesión por su negociación.

Por otro lado, el inicio del juicio ha tenido lugar después de que el titular del Juzgado Nº18 de lo Penal de Madrid decretase de que se celebrasen a puerta cerrada al considerar que prima el derecho de la intimidad de la supuesta víctima y acusado sobre el derecho a la información tras una petición a la que se adhirieron la propia Fiscalía, la defensa y el representante legal de Zeppelin.

A lo largo de la sesión de este jueves, José María López ha sido el primero en tomar declaración en calidad de procesado. Tras más de dos horas, Carlota Prado ha sido llamada para comparecer como testigo, accediendo a la sala sin que el acusado la hubiese abandonado, no pudiéndose activarse el protocolo para evitar que las dos partes estuviesen cara a cara antes del juicio si una de las dos lo hubiese pedido.

Posteriormente, los siguientes testigos convocados testificaron ante el juez, fiscalía y los abogados de las partes representadas hasta que a las 15:15 horas se haya dado por concluida la vista.

Cabe destacar que el inicio del juicio se produce después de que Carlota Prado renunciase a ejercer la acusación particular contra José María López, dejando de esta forma el caso en manos del Ministerio Fiscal.

ABC recogió hace unos días que, en una providencia, la jueza María Dolores Palmero señala que Prado ha renunciado "a ejercitar la acusación particular". "Se la tiene por apartada en el presente procedimiento", dice la resolución. Asimismo, dejó constancia de que "renuncia a comparecer a juicio asistida de abogado particular y que no desea que se le nombre abogado del turno de oficio".

Una noticia que llega apenas unos días después de que se conociera que el abogado de Prado, Santiago Marín, presentó su dimisión la semana pasada. El citado medio apunta hoy que la exconcursante del reality "no habría estado siguiendo el consejo de sus letrados ni respetando el compromiso con la estrategia de defensa planteada desde el inicio".

Noticias relacionadas