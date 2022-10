Pablo Motos cuenta que sufrió bullying de pequeño: "Me acosaban en el recreo, lo pasé muy mal"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



'El hormiguero' recibió este martes en su plató a Carmen Machi y Laura Galán. Las actrices visitaron el programa de Pablo Motos con motivo del próximo estreno en cines de 'Cerdita', la película dirigida por Carlota Pereda y basada en el cortometraje homónimo que ganó el Goya en 2019.

Debido a que la cinta aborda temas como el bullying y el acoso que sufren algunos adolescentes, el presentador quiso conocer si sus invitadas habían pasado por esta dramática situación. "Yo no, he sido gorda siempre y he tenido una infancia y una adolescencia estupenda", afirmó Galán.

La protagonista del film destacó que "me gusta decirlo porque el bullying, cuando eres una persona no normativa, no puede ser la norma". "No podemos darlo por hecho por tener este cuerpo, por el que estoy muy agradecida", apuntó entre los aplausos del público.

Tras escuchar a su invitada, Motos confesó que él sí fue víctima de bullying cuando era pequeño: "Yo sí que sufrí, por ser pecoso". "Era un niño con pecas, tenía muchas pecas, y me acosaban cada recreo. Lo pasé muy mal", reveló el rostro de Antena 3. "Recuerdo que decían que si te ponías Coca-Cola se te quitaban las pecas y no se me quitó ni una", afirmó entre risas para ponerle un toque de humor.

Noticias relacionadas