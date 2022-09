Belén Esteban, tras el regreso de Paz Padilla a Telecinco: “Mucha gente no fue legal”

La concursante afirmó que no quiere “hacer nada por detrás” en el reality

Belén Esteban en ’Sálvame’. / Telecinco

El regreso de Paz Padilla a Mediaset fue objeto de debate en 'Sálvame' durante la tarde del lunes 12 de septiembre. Los colaboradores del espacio vespertino comentaron la reaparición de la humorista en 'Ya es verano', donde quiso sincerarse sobre su despido y posterior readmisión en el grupo de comunicación: "Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy".

Una de las reacciones más esperadas era la de Belén Esteban, que quiso recordar el duro enfrentamiento que protagonizó con la expresentadora de 'Sálvame' a mediados de enero. "Cuando pasó nuestra movida, mucha gente aquí no fue legal. Me vi sola, pero me dio igual", confesó ayer la colaboradora.

"Aquí se montó por lo que se montó. Tengo el vídeo del Ómicron, que sale Spiderman esperándote... ¿me entiendes?", dejó caer Belén en referencia a las polémicas palabras de la gaditana sobre la eficacia de las vacunas: "Respeto a cada uno y yo no soy un ejemplo de nada con el covid, pero mi marido (sanitario) lo ha vivido al 100%".

La de Paracuellos, que afirmó haber "olvidado" su desencuentro con Paz, también aprovechó para lanzar un mensaje a los medios de comunicación: "Lo que no quiero ver son titulares diciendo que Paz Padilla vuelve después de su discusión con Belén Esteban. No, yo di mi opinión y ella dio la suya".

Respecto a los discursos de Paz Padilla sobre la muerte tras el fallecimiento de su marido Antonio, Belén Esteban también compartió su punto de vista: "Creo que Paz se portó con Antonio de la manera que ambos quisieron. Lo hicieron muy bien. Yo a ella la admiro, porque el día que hizo la entrevista después de fallecer Antonio estuve con la boca abierta.

“A mí no me han educado así, me da pánico la muerte y que alguien cercano a mí se vaya. Yo quiero vivir la muerte como yo la quiera vivir. Si quiero llorar, voy a llorar", añadió Belén, que recordó su ingreso hospitalario a causa de una subida de azúcar tras la muerte de su padre. Por otro lado, aseguró que no dudaría en saludar a su excompañera si se la encontrara por los pasillos: "A mí Paz no me ha llamado y yo a ella tampoco, pero si algún día me la encuentro la voy a saludar".

