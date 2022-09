Netflix no descarta recuperar ‘OT’ con una nueva edición: “¿Por qué no?”

El director de entretenimiento de la plataforma en España aseguró que están buscando nuevas formas de producir ese tipo de formatos

Imagen de archivo de la última edición de ’Operación Triunfo’.

‘Operación Triunfo’ podría regresar a la televisión de una manera muy diferente a la que hasta ahora conocemos. Después de más de dos años del fin de su última temporada en RTVE, Netflix no cierra la puerta a producir una nueva edición del talent musical de Gestmusic.

"¿Por qué no? Estamos buscando nuevas formas de producir ese tipo de formatos. Los jóvenes buscan contenidos, pero hay que saber darles el contenido y cómo. La clave es tener buenas historias. Pero esto es algo que habría que hablarlo con Tinet (Rubira, director general de Gestmusic)", afirmó Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix en España, al ser preguntado por los periodistas presentes en la presentación de contenidos de la plataforma en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Cuestionado por YOTELE sobre las condiciones que requeriría la llegada del concurso a la plataformar, Díaz quiso centrar la atención en las preferencias de sus usuarios: "Ni 'Operación Triunfo' tiene que adaptarse a Netflix ni a la inversa. Los dos se tienen que adaptar a los gustos de los espectadores. El objetivo es darle a los espectadores la fórmula para que se entretengan".

"La intención de Netflix es tener una intención clara de apoyar y apostar por las ideas originales, que en España hay muchas. Y esto no es incompatible con que apostemos por adaptar un reality internacional o recuperar marcas icónicas. Es algo que tenemos muy presente y puede pasar en no muy largo plazo. Y llegará antes de lo que creéis", afirmó Díaz.

Un reality de parejas con la productora de ‘La isla de las tentaciones’, principal novedad de entretenimiento de Netflix

Además del revuelo que ha generado el tema ‘OT’, Netflix ha consolidado su apuesta por el entretenimiento, presentando en el FesTVal un nuevo reality producido por Cuarzo Producciones y que, mediante el uso de tecnología puntera, revolucionará los realities de parejas.

También se han mostrado las primeras imágenes en exclusiva de ‘Soy Georgina 2’, ‘Amor con fianza, rumbo a Cerdeña’ y un avance de ‘¿A quién le gusta mi follower?’, el primer dating show de Netflix en España, que Luján Argüelles, Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt han dado a la prensa en Vitoria.

"Ha habido de todo. Es una experiencia mágica. Creo que la manera de trabajar de una plataforma internacional como Netflix es magia. Es una oportunidad que hemos tenido la suerte de aprovechar", aseguró Argüelles en la presentación del programa en la que YOTELE ha estado presente, añadiendo: "La norma no llama la atención, sino lo singular".

"Aquí los coaches emocionales son estrellas digitales. Tienen seguidores que siguen cada uno de sus pasos, y han ido ganando adeptos dentro del mundo digital. Lo que supone que su audiencia irá a ver todo lo que ellos hagan. Y respecto a la audiencia convencional, se van a encontrar una manera de ver la vida y enfrentarse a las relaciones distinta a todo. Vamos a tener protagonistas que transitan por territorios del amor que no hemos visto. Yo soy una mujer tremendamente convencional en el amor, y se supone que todo lo que tenía que ver haría que me saltasen las pestañas postizas. Pero no ha sido así porque todo es muy natural y está reflejado así", dijo la presentadora.

Noticias relacionadas