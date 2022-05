Comienza la semana de Eurovisión 2022: estas son las canciones favoritas para ganar

La competición del Festival de Eurovisión 2022 arranca este lunes con los ensayos generales de la primera semifinal, entre ellos el decisivo jury show en el que los jurados profesionales determinarán sus puntuaciones. Es por ello por las que las casas de apuestas de pago dibujan con más fuerza los favoritos para la victoria el próximo sábado 14 de mayo.¿Y qué vaticinan las apuestas para Chanel Terrero? La artista que representará a España con 'SloMo' sigue convenciendo a los usuarios de estas páginas. Después de una subida tras el Benidorm Fest y la gira europea de promoción, la catalana se mantiene como la quinta favorita con un 4% de probabilidad. De confirmarse este vaticinio, sería la mejor posición de España desde 1995, año en el que Anabel Conde consiguió la 2ª posición con 'Vuelve conmigo'.

Con estos datos, Chanel y 'Slo mo' es la candidatura de España mejor posicionada de los últimos años en las apuestas de pago. A estas alturas, otras propuestas españolas como Pastora Soler (7ª posición en 2012), Rodolfo Chikilicuatre (8ª en 2015), Barei (10ª en 2016), Soraya (12ª en 2009), Amaia y Alfred (12ª en 2018), Edurne (13ª en 2015), Daniel Diges (14ª en 2010), Ruth Lorenzo (17ª en 2014) y Miki Núñez (17ª en 2019) estaban por debajo en estos pronósticos respecto a la actual posición de la artista barcelonesa, según recoge el perfil de Twitter Eurovisionario.

🔎📈🏆En abril:



06 🇪🇸SloMo

07 🇪🇸Quédate Conmigo

08 🇪🇸Baila El Chiki Chiki

10 🇪🇸Say Yay!

12 🇪🇸Tu Canción

12 🇪🇸La Noche Es...

13 🇪🇸Amanecer

14 🇪🇸Algo Pequeñito

17 🇪🇸Dancing In The Rain

17 🇪🇸La Venda

31 🇪🇸Contigo Hasta...

32 🇪🇸Que Me Quiten...

36 🇪🇸Voy A Quedarme

42 🇪🇸Do It For...